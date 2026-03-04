O JOGO VIROU

Mulher faz denúncia de estelionato e acaba presa por vender medicamentos para emagrecer proibidos pela Anvisa

Ela vai responder por comercialização de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem licença que é considerado crime hediondo

Monique Lobo

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:51

Polícia Civil Crédito: Divulgação/Ascom-PCBA

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (4), por comercializar de forma irregular medicamentos para emagrecimento na cidade de Santo Estêvão, no Centro-leste do estado. De acordo com a Polícia Civil, as marcas dos produtos que estavam com a suspeita tem a venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A investigação começou a partir de um boletim de ocorrência registrado pela própria suspeita, que alegava ter sido vítima de estelionato ao adquirir mercadoria de um fornecedor. No entanto, foram identificadas inconsistências no relato da mulher, além de indícios de sua atuação na venda irregular do fármaco. A polícia identificou ainda anúncios da substância feitos em um perfil atribuído a ela nas redes sociais.

Equipes da Delegacia Territorial de Santo Estêvão foram até a residência da investigada e no estabelecimento comercial onde ela trabalhava, uma farmácia de manipulação. Durante a ação, foram apreendidas 11 ampolas do medicamento, de diferentes marcas e dosagens, além de duas caixas de seringas para insulina, utilizadas para aplicação do produto.