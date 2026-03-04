TEMPO FECHADO

Chuvas colocam todos os municípios da Bahia sob alerta para alagamentos e deslizamentos

Ao todo, 16 cidades já decretaram estado de emergência

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de março de 2026 às 19:26

Chuva provocou alagamentos em Alagoinhas, um dos municípios em situação de emergência, nos últimos dias de fevereiro Crédito: Reprodução

Todo o estado da Bahia entrou em alerta nesta quarta-feira (4), em decorrência das chuvas. Em todo o território podem ocorrer deslizamentos de terra, desabamentos, alagamentos, queda de vegetação ou interrupções no fornecimento de energia. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) computou, até as 17h, ao menos 16 cidades em estado de emergência.

Dos 417 municípios baianos, 287 estão sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para acumulado de chuvas. Durante o período que se estende até as 23h59 desta quarta, podem ser registradas precipitações superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Chuvas em Vitória da Conquista 1 de 20

Além disso, todos os 417 municípios estão sob alerta laranja de perigo para chuvas intensas até às 10h da próxima sexta-feira (6). Enquanto durar o aviso, as cidades podem registrar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, com velocidade entre 60 e 100 km/h, além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

De acordo com o balanço da Sudec, os 16 municípios em situação de emergência são: Irecê, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Barra, Camacan, Ituaçu, Arataca, Cícero Dantas, Alagoinhas, Nova Ibiá, Cipó, Medeiros Neto, Wenceslau Guimarães, Tanhaçu, Ubaíra e Cachoeira.

Chuva em Cícero Dantas 1 de 7

"A Defesa Civil da Bahia permanece em alerta e mantém atuação integrada com os municípios e demais órgãos estaduais para reduzir impactos e garantir assistência à população afetada. O órgão segue monitorando permanentemente as condições climáticas e prestando apoio técnico às prefeituras, reforçando a orientação para a população", informou, por meio de nota.