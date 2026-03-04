INTERIOR

Homens são flagrados furtando cabos de energia do BRT em cidade da Bahia

Crime foi registrado em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de março de 2026 às 19:45

Suspeitos foram flagrados no BRT de Feira de Santana Crédito: Divulgação/Seprev

Câmeras de videomonitoramento do Centro de Controle de Operações (CCO) de Feira de Santana, no Centro-Norte baiano, identificaram dois homens suspeitos de furtar cabos de energia na Estação do BRT da Concórdia. O equipamento fica na Avenida João Durval Carneiro, nas imediações da Igreja Nossa Senhora de Lourdes.



De acordo com a gestão municipal, a Secretaria Municipal de Prevenção à Violência (Seprev) utiliza câmeras de videomonitoramento e tecnologia de reconhecimento facial para identificar pessoas envolvidas em atos de vandalismo e furtos contra o patrimônio público, incluindo danos às estações do BRT.

Segundo o secretário da Seprev, Luziel Andrade de Oliveira, a administração municipal já adotou as providências necessárias para responsabilizar os envolvidos. “A queixa foi formalizada na delegacia, e os vídeos com as imagens dos suspeitos foram anexados ao registro policial. A partir das imagens captadas pelo sistema, estamos colaborando com as autoridades policiais para que os suspeitos sejam localizados e respondam criminalmente pelos atos praticados”, afirmou.