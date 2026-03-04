Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homens são flagrados furtando cabos de energia do BRT em cidade da Bahia

Crime foi registrado em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de março de 2026 às 19:45

Suspeitos foram flagrados no BRT de Feira de Santana
Suspeitos foram flagrados no BRT de Feira de Santana Crédito: Divulgação/Seprev

Câmeras de videomonitoramento do Centro de Controle de Operações (CCO) de Feira de Santana, no Centro-Norte baiano, identificaram dois homens suspeitos de furtar cabos de energia na Estação do BRT da Concórdia. O equipamento fica na Avenida João Durval Carneiro, nas imediações da Igreja Nossa Senhora de Lourdes.

De acordo com a gestão municipal, a Secretaria Municipal de Prevenção à Violência (Seprev) utiliza câmeras de videomonitoramento e tecnologia de reconhecimento facial para identificar pessoas envolvidas em atos de vandalismo e furtos contra o patrimônio público, incluindo danos às estações do BRT.

Segundo o secretário da Seprev, Luziel Andrade de Oliveira, a administração municipal já adotou as providências necessárias para responsabilizar os envolvidos. “A queixa foi formalizada na delegacia, e os vídeos com as imagens dos suspeitos foram anexados ao registro policial. A partir das imagens captadas pelo sistema, estamos colaborando com as autoridades policiais para que os suspeitos sejam localizados e respondam criminalmente pelos atos praticados”, afirmou.

Ainda conforme o secretário, todo o material já foi encaminhado à Polícia Civil, para que as medidas legais sejam adotadas. Procurada pela reportagem, a corporação informou que não localizou o registro da ocorrência.

Mais recentes

Imagem - Veja quando deve parar de chover em Salvador

Veja quando deve parar de chover em Salvador
Imagem - Chuvas colocam todos os municípios da Bahia sob alerta para alagamentos e deslizamentos

Chuvas colocam todos os municípios da Bahia sob alerta para alagamentos e deslizamentos
Imagem - Mulher faz denúncia de estelionato e acaba presa por vender medicamentos para emagrecer proibidos pela Anvisa

Mulher faz denúncia de estelionato e acaba presa por vender medicamentos para emagrecer proibidos pela Anvisa

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
01

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
02

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
03

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu
04

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu