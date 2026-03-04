Acesse sua conta
Fortes chuvas provocam alagamentos e transtornos para moradores de Cachoeira

Cidade está em estado de emergência

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 4 de março de 2026 às 20:49

Chuva em Cachoeira
Chuva em Cachoeira Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Casas alagadas e ruas completamente tomadas pela água da chuva. Esses são cenários que os moradores da cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano, estão acostumados a presenciar desde a última segunda-feira (2). O temporal causou alagamentos, desmoronamentos e prejuízos a famílias, feirantes e comerciantes. Nesta quarta-feira (4), a prefeitura decretou estado de emergência para solicitar apoio às famílias impactadas.

Uma das áreas mais afetadas é a região dos Três Riachos, segundo a Prefeitura de Cachoeira. Famílias tiveram suas casas atingidas pelas chuvas e móveis danificados.

Chuva em Cachoeira

Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais
1 de 13
Chuva em Cachoeira por Reprodução/ Redes sociais

Em imagens compartilhadas por moradores desde segunda-feira até esta quarta, as ruas aparecem alagadas, móveis podem ser vistos no meio das vias públicas e riachos transbordando. De acordo com a gestão municipal, os riachos que cercam a cidade subiram de nível em decorrência do grande volume de água em curto período de tempo.

“As equipes das Secretarias de Obras e Meio Ambiente e de Ordem e Serviços Públicos seguem em campo, atuando na desobstrução das vias, na limpeza das áreas atingidas e prestando apoio direto aos moradores que tiveram suas casas afetadas”, informou a prefeitura.

A administração municipal decretou estado de emergência no terceiro dia de chuvas, autorizando “a mobilização dos órgãos municipais, a atuação da Defesa Civil e a realização de campanhas de arrecadação para apoiar as famílias afetadas”.

Em entrevista à TV Bahia, a prefeita Eliana Gonzaga (PT) afirmou que ao menos 80 famílias foram atingidas diretamente.

