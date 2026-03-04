CHUVAS EM SALVADOR

Veja quando deve parar de chover em Salvador

Capital baiana segue sob instabilidade nos próximos dias

Nauan Sacramento

Publicado em 4 de março de 2026 às 20:22

Chuvas causaram preocupação em soteropolitanos Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Os últimos dias têm sido de chuva intensa em Salvador. Após uma segunda-feira (2) marcada por alagamentos e quedas de árvores, o índice de 95% de probabilidade de novas pancadas mantém a capital baiana em estado de alerta máximo até o fim deste final de semana.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam a gravidade do cenário. Nas últimas 24 horas, Salvador registrou o segundo maior acumulado de chuva do país (41 mm), empatada com Valença do Piauí (PI) e superada apenas por Chapadinha (MA), que alcançou 48,2 mm.

A temperatura varia entre 24°C e 27°C, com um padrão de tempo que alterna manhã chuvosa, aberturas de sol à tarde e o retorno da instabilidade à noite. O acumulado previsto para esta quarta-feira (3) é o maior do período, o que preocupa as autoridades devido ao solo já encharcado nas áreas de risco. Segundo o instituto.

Segundo Clima Tempo, a partir de quinta-feira (5), o volume de água começa a perder força, embora o tempo não fique firme completamente. Até sexta-feira (6), a previsão aponta pancadas rápidas e isoladas, com volumes que variam entre 15 mm e 20 mm, permitindo uma redução gradual dos transtornos causados pela chuva registrados no início da semana.