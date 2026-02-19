EMPREGOS E SOLUÇÕES

Fundação Estudar seleciona jovens com soluções voltados à agenda climática

Nova vertical Climate Fellow integra seleção do Programa Líderes Estudar; objetivo é financiar estudos, formações e experiências práticas voltadas às emergências do clima

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:42

Cada selecionado poderá receber apoio financeiro individual, destinado à viabilização de estudos, formações associadas à preservação ambiental e experiências práticas Crédito: Shutterstock

A Fundação Estudar lança nesta quarta-feira (04) o Climate Fellow, nova vertical do Programa Líderes Estudar voltada à formação de jovens que atuam ou pretendem atuar em soluções para as mudanças climáticas. A iniciativa nasce como resposta direta a um dos principais desafios contemporâneos e amplia o escopo histórico da seleção de talentos da instituição, que há 35 anos têm adaptado seus critérios às necessidades estratégicas do país.

A criação do Climate Fellow reflete a estratégia da Fundação Estudar de alinhar sua atuação às transformações mais relevantes da sociedade e aos desafios estruturais do país. A vertical não se restringe a uma área específica de formação, mas busca talentos que já desenvolvem ou pretendem desenvolver soluções e modelos de negócio relacionados à transição energética, à conservação de ecossistemas e a outras agendas ambientais. Os interessados podem se inscrever clicando aqui.

“Desde sua criação, a Fundação Estudar acompanha temas centrais para o desenvolvimento do país, entre eles a agenda ambiental. As mudanças climáticas, que hoje impactam diretamente a economia, a vida cotidiana e as perspectivas das próximas gerações, passaram a exigir uma atuação mais estruturada. A criação do Climate Fellow formaliza esse olhar e direciona a seleção de talentos para jovens capazes de transformar desafios climáticos em soluções concretas”, destaca Lucas Mendes, diretor-executivo da Fundação Estudar.

Cada selecionado poderá receber apoio financeiro individual, destinado à viabilização de estudos, formações associadas à preservação ambiental e experiências práticas. O desenho do programa inclui também uma visita territorial em um dos biomas brasileiros, com observação direta dos efeitos das mudanças climáticas.

Os fellows também participarão de ao menos uma conferência internacional sobre mudanças climáticas e passarão a integrar a comunidade de bolsistas da Fundação Estudar, com acesso a mentoria oferecida por empreendedores da rede.

Thiago Picolo, CEO da re.green e vencedor do Earthshot Prize, prêmio global, criado pelo Príncipe William em 2020, que busca e apoia soluções inovadoras para os maiores desafios ambientais do mundo, será embaixador da vertical dentro do Programa Líderes Estudar.

O processo seletivo segue o mesmo calendário do programa regular, com inscrições entre janeiro e março de 2026, entrevistas em abril, painéis avaliativos em maio e etapa final entre 8 e 10 de junho.

A iniciativa ganha relevância após a realização da COP 30 no Brasil, conferência que consolidou compromissos voltados à ampliação do financiamento climático.

O avanço do aquecimento global vem impactando de forma crescente a economia, a segurança alimentar, a disponibilidade de recursos naturais e a vida nas cidades. Eventos climáticos extremos, alterações nos ciclos agrícolas e perdas de biodiversidade deixaram de ser projeções científicas para se tornarem fenômenos observáveis. Nesse cenário, o Brasil ocupa posição central na agenda ambiental internacional, tanto por sua relevância ambiental quanto por seu potencial de liderança na transição ecológica.

“Apesar desse protagonismo, o país ainda carece de programas estruturados de fellowship dedicados a estudantes e empreendedores focados em soluções ambientais. O Climate Fellow foi concebido para preencher essa lacuna. Há 35 anos, selecionamos pessoas com entregas pessoais, acadêmicas e/ou profissionais concretas e relevantes, movidas pela ambição de deixar um legado — algo que inspira as próximas gerações, permanece relevante ao longo do tempo e transforma realidades. Pessoas que sabem que, no longo prazo, retribuir o investimento recebido é abrir caminhos para que novos jovens tenham acesso às mesmas oportunidades, ampliando um impacto positivo para o Brasil”, afirma Mendes.

O programa prevê o apoio a cinco brasileiros de até 34 anos, estudantes de graduação no Brasil ou no exterior, pós-graduação no exterior, que desenvolvam iniciativas ligadas à transição energética, à transformação da agricultura, à conservação de ecossistemas ou a outros temas ambientais estratégicos.

Serviço:

Climate Fellow