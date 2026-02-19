EMPREGOS E SOLUÇÕES

Grupo Boticário abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz

Iniciativa oferece capacitação profissional e trilhas de desenvolvimento para jovens de 18 a 22 anos na Bahia

Carmen Vasconcelos

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 17:43

As vagas são para os modelos presencial, híbrido e remoto. Crédito: Shutterstock

O Grupo Boticário anuncia a abertura de inscrições para a nova edição do Programa Jovem Aprendiz. Este ano, o programa conta com a colaboração da Companhia de Estágios, buscando fortalecer a atração de novos talentos em todo o país. As candidaturas tiveram início em 18 de fevereiro e podem ser realizadas até 31 de março, às 23h59 por meio do site Link. As vagas são para os modelos presencial, híbrido e remoto.

O processo seletivo é totalmente online, com etapas de inscrição, avaliações e entrevistas. A previsão é que os aprovados iniciem em maio de 2025 no Grupo Boticário. Com o propósito de preparar jovens em vulnerabilidade social para o mercado de trabalho em posições de entrada, as oportunidades vão desde atividades em lojas e espaços de revenda, passando por fábricas e centros de distribuição, até áreas corporativas, como B2B, B2C, Consumer, Gente e Novos Negócios.

A jornada de desenvolvimento inclui contrato de aprendizagem, com duração de 12 a 24 meses, com carga horária de 4h a 6h15 diárias (de acordo com a região), com capacitação profissional em instituições parceiras em nível nacional, além de uma trilha estruturada interna - que abrange aprendizado técnico, desenvolvimento socioemocional e conteúdos essenciais para o primeiro emprego. O programa oferece, ainda, acompanhamento contínuo da liderança, Business Partners e Programas Corporativos.

O Programa Jovem Aprendiz está conectado à agenda ESG do Grupo Boticário, que tem, entre os Compromissos 2030, a contribuição para a redução da desigualdade social e a promoção da representatividade e inclusão de pessoas diversas em seu quadro geral e liderança, refletindo a população brasileira. A iniciativa tem como foco a educação, o trabalho decente, a redução das desigualdades e a igualdade de gênero, utilizando critérios de vulnerabilidade social para promover maior equidade no acesso às oportunidades.

Requisitos para participar

Para se candidatar ao processo seletivo, é necessário ter entre 18 e 22 anos no momento da contratação (sem limite de idade para pessoas com deficiência), possuir renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo, ter concluído ou estar cursando o ensino médio ou superior, e não ter sido jovem aprendiz em nenhuma empresa anteriormente. Além disso, o candidato deve ter disponibilidade para trabalhar de 4h a 6h15/dia (dependendo da localidade), residir em uma das cidades com vagas e apresentar potencial de desenvolvimento e aderência às essências da empresa. As vagas estão disponíveis em diversas cidades, nos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo.

Benefícios

Os selecionados receberão salário compatível com a localidade de atuação, vale-transporte ou fretado, plano de saúde, Wellhub, seguro de vida e vale-Natal. Além disso, terão acesso à plataforma de terapia e a outros benefícios que poderão variar conforme a alocação.

Programa Jovem Aprendiz do Grupo Boticário

Mais informações e inscrições: Link

Período: De 18 de fevereiro, a partir das 13h, até 31 de março, às 23h59