CV executa suspeitos de matar menina de 8 anos em assalto para evitar operações

Vítimas estavam com mãos e pés amarrados em frente a igreja evangélica

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09:20

Suspeitos foram executados pelo CV
Lucas, João Vitor e Weslley foram executados pelo CV Crédito: Reprodução

Quatro homens foram encontrados mortos na madrugada desta quarta-feira (18) no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, três deles eram apontados como suspeitos de participação na morte de Valentina da Costa Eracto dos Santos, de 8 anos, baleada durante uma tentativa de assalto no município há uma semana, e foram executados pelo Comando Vermelho (CV).

Os corpos foram abandonados na Rua Santa Luzia, em frente a uma igreja evangélica. As vítimas estavam com mãos e pés amarrados e apresentavam perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Os mortos foram identificados como João Vitor Teixeira Araújo, de 19 anos; Lucas Pereira dos Santos Plínio, conhecido como LC, de 25; Weslley Oliveira de Souza, o Caveirinha, de 23; e Wilson de Oliveira de Santana Adriano, de 20.

Suspeitos foram executados pelo CV

Lucas foi executado pelo CV por Reprodução
João Vitor foi executado pelo CV por Reprodução
Weslley foi executado pelo CV por Reprodução
Lucas, João Vitor e Weslley foram executados pelo CV por Reprodução
1 de 4
Lucas foi executado pelo CV por Reprodução

Segundo informações da polícia, João Vitor e Lucas tinham registros por atos infracionais análogos a roubo quando eram adolescentes. Weslley acumulava passagens por homicídio, porte ilegal de arma e receptação. Na segunda-feira, a Justiça do Rio de Janeiro havia decretado a prisão temporária de João Vitor, Lucas e Weslley por suspeita de envolvimento na morte da criança.

Ainda conforme as investigações iniciais, os três principais suspeitos do latrocínio teriam sido executados por integrantes do CV. A apuração aponta que traficantes da facção estariam receosos de operações policiais em áreas sob seu domínio após a repercussão do caso.

Na noite da morte, Valentina e o pai estavan a caminho de casa num Ford Ranger. Os dois já estavam perto da residência da família quando criminosos se aproximaram num Toyota Corolla preto e emparelhou com o Ford Ranger, forçando o pai da menina a descer do veículo. Um dos bandidos atirou e a bala perfurou o para-brisa do carro e atingiu Valentina na testa. Os criminosos fugiram sem levar nada.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e conduz as investigações. Equipes realizam diligências para esclarecer a motivação das mortes e identificar os responsáveis pela execução dos quatro homens.

