CRIME

CV executa suspeitos de matar menina de 8 anos em assalto para evitar operações

Vítimas estavam com mãos e pés amarrados em frente a igreja evangélica

Wendel de Novais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09:20

Lucas, João Vitor e Weslley foram executados pelo CV Crédito: Reprodução

Quatro homens foram encontrados mortos na madrugada desta quarta-feira (18) no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, três deles eram apontados como suspeitos de participação na morte de Valentina da Costa Eracto dos Santos, de 8 anos, baleada durante uma tentativa de assalto no município há uma semana, e foram executados pelo Comando Vermelho (CV).

Os corpos foram abandonados na Rua Santa Luzia, em frente a uma igreja evangélica. As vítimas estavam com mãos e pés amarrados e apresentavam perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Os mortos foram identificados como João Vitor Teixeira Araújo, de 19 anos; Lucas Pereira dos Santos Plínio, conhecido como LC, de 25; Weslley Oliveira de Souza, o Caveirinha, de 23; e Wilson de Oliveira de Santana Adriano, de 20.

Segundo informações da polícia, João Vitor e Lucas tinham registros por atos infracionais análogos a roubo quando eram adolescentes. Weslley acumulava passagens por homicídio, porte ilegal de arma e receptação. Na segunda-feira, a Justiça do Rio de Janeiro havia decretado a prisão temporária de João Vitor, Lucas e Weslley por suspeita de envolvimento na morte da criança.

Ainda conforme as investigações iniciais, os três principais suspeitos do latrocínio teriam sido executados por integrantes do CV. A apuração aponta que traficantes da facção estariam receosos de operações policiais em áreas sob seu domínio após a repercussão do caso.

Na noite da morte, Valentina e o pai estavan a caminho de casa num Ford Ranger. Os dois já estavam perto da residência da família quando criminosos se aproximaram num Toyota Corolla preto e emparelhou com o Ford Ranger, forçando o pai da menina a descer do veículo. Um dos bandidos atirou e a bala perfurou o para-brisa do carro e atingiu Valentina na testa. Os criminosos fugiram sem levar nada.