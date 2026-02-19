BANCOS

PIX do Itaú apresenta instabilidade e clientes relatam falha no aplicativo

Instabilidade afetou parte dos clientes nas transações via aplicativo

Wendel de Novais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:05

Banco Itaú Crédito: Shutterstock

Clientes do Itaú Unibanco enfrentam dificuldades para realizar transferências via PIX na manhã desta quinta-feira (19). Usuários recorreram às redes sociais para relatar que não conseguiam acessar a funcionalidade pelo aplicativo da instituição.

Dados do Downdetector, plataforma que acompanha falhas em serviços digitais, indicavam ao menos 300 notificações de erro registradas até por volta das 10h15. As queixas se concentravam principalmente em tentativas frustradas de envio e recebimento de valores pelo sistema de pagamentos instantâneos.

Banco Itaú 1 de 5

Em nota enviada ao g1, o Itaú confirmou ter identificado uma "instabilidade pontual" durante a manhã, que afetou parte dos clientes nas transações via PIX.

"O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente", declarou a instituição.

Ainda não há informação sobre o número total de usuários impactados nem previsão oficial para a completa regularização do serviço.