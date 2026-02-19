CRIME

Vídeo flagra momento em que corretora morta por síndico é atacada em subsolo de prédio

Daiane Alves Souza foi vítima de uma emboscada

Wendel de Novais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:36

Daiane Alves Souza foi atacada em subsolo de prédio Crédito: Reprodução

Um vídeo recuperado do celular da corretora Daiane Alves Souza, de 43 anos, mostra o momento em que ela foi atacada pelo síndico Cléber Rosa de Oliveira, de acordo com a Polícia Civil. A corretora ficou desaparecida por mais de 40 dias antes que o corpo fosse encontrado em uma área de mata em Caldas Novas, na região sul de Goiás. O inquérito do caso já foi concluído, de acordo com informações são do g1.

Em nota, a defesa do síndico Cléber Rosa de Oliveira ainda não teve acesso à integralidade dos documentos s recentemente inseridos na investigação, sobretudo ao Relatório Final Policial, de modo que somente se manifestará após a análise de todo o seu conteúdo.

Síndico foi preso por morte de corretora

A Polícia Civil de Goiás anunciou a conclusão do inquérito sobre a morte da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, e afirmou que o crime foi resultado de uma emboscada planejada pelo síndico do prédio, Cleber Rosa de Oliveira.

Segundo as autoridades, Cleber teria interrompido intencionalmente o fornecimento de energia do apartamento da vítima para atraí-la até o subsolo do edifício, onde o crime aconteceu. As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa sobre o desfecho das investigações.

Versão do suspeito

Em depoimento, Cleber apresentou uma versão considerada falsa pela investigação. Ele declarou que Daiane teria descido já o acusando de ter cortado a energia e que iniciou uma gravação. Segundo o síndico, ele pediu que ela parasse de filmar, houve uma briga e, durante a luta corporal, a arma que portava disparou acidentalmente.

A narrativa, contudo, foi confrontada pelas provas reunidas no inquérito e é considerado uma invenção pela polícia.

Maicon Douglas de Oliveira, filho do síndico, foi preso temporariamente sob suspeita de obstruir as investigações. Segundo a polícia, ele teria ajudado o pai a adquirir um novo celular registrado em seu nome. Ao chegar à central de delegacias especializadas, em Goiânia, Cleber isentou o filho de participação direta no homicídio e disse que "agiu sozinho".

A defesa de Maicon declarou que ele não teve qualquer envolvimento, direto ou indireto, no crime. Os advogados afirmaram que a autoria já foi confessada exclusivamente pelo pai e que aguardam a reversão da prisão temporária.

Corretora estava desaparecida desde dezembro

Relembre o caso

Daiane desapareceu em 17 de dezembro, após ser vista pela última vez no elevador do prédio onde morava, descendo ao subsolo para verificar a interrupção de energia.

O corpo foi localizado em 28 de janeiro, mesma data em que a Polícia Civil prendeu o síndico e o filho dele. Cleber confessou o crime e indicou o local onde havia deixado o cadáver, às margens de uma estrada em Caldas Novas.