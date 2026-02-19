Funcionário e bombeiro morrem em fábrica da Ambev após acidente com dióxido de caborno

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 12:18
Dois trabalhadores morreram na tarde desta quarta-feira (18) após um acidente registrado dentro da unidade da Ambev em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Maxoel Fonseca Vidipo, 41 anos, colaborador da empresa, e Fábio Vargas Silva, de 36, que atuava como bombeiro civil na fábrica.
Segundo informações do g1, Maxoel foi exposto ao dióxido de caborno enquanto realizava atividades internas na planta industrial. Ao notar a emergência, Fábio tentou prestar socorro imediato ao colega, mas também acabou inalando a substância. Ambos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram e morreram no hospital.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Outros três funcionários que estavam na área foram atendidos e encaminhados para uma unidade hospitalar. Eles receberam atendimento médico e já foram liberados.
A perícia técnica deve ser realizada na manhã desta quinta-feira (19), quando serão analisadas as circunstâncias do vazamento e as condições de segurança da área. Funcionários e responsáveis pela unidade estão sendo ouvidos na delegacia de Cachoeiras de Macacu, que conduz as investigações.
Em nota, a Ambev informou que recebeu "com profunda tristeza a notícia do falecimento dos colegas Fábio Vargas Silva e Maxoel Fonseca Vidipo. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos e expressamos nossas mais sinceras condolências. Todo o apoio possível está sendo prestado às famílias neste momento tão difícil".