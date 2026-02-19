VIOLÊNCIA

Criança é baleada nas costas durante confronto entre facções; um homem morreu

Tiroteio ocorreu no centro do Rio

A Agência Brasil



Esther Morais

Agência Brasil

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 11:10

Tiroteio no centro do Rio deixa um morto e criança baleada Crédito: Reprodução Câmera de Segurança

Um confronto armado entre integrantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro (TCP) deixou três baleados, entre elas uma criança, e um morto, na Rua Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro, em um dos acessos à comunidade do Morro da Mineira, na noite de quarta-feira (18).

A vítima que morreu foi identificada como Marcos Vinícius Gomes Marinho. Já a criança foi baleada nas costas e foi levada para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Central da Polícia Militar e ao Hospital Souza Aguiar. O policiamento foi reforçado na região.

De acordo com a Polícia Civil, o caso inicialmente foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), mas após a confirmação da morte, foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.