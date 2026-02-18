Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virada poderosa: 3 signos veem a carreira decolar e ganham visibilidade total nesta quarta (18 de fevereiro)

A Lua em Peixes traz o "toque de mestre" para quem souber usar a intuição no trabalho

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:26

Urano e signos
Urano e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentiu que o ritmo no escritório mudou hoje, não é impressão sua. Sob o domínio pisciano, a lógica fria dá lugar ao carisma e à sensibilidade. Para os nativos de Gêmeos, a visibilidade é a palavra de ordem. Você está sob os holofotes e tem o poder de encantar seus superiores com uma facilidade incrível. Só tome cuidado para não prometer a lua por puro otimismo, mantenha os pés minimamente no chão.

Já para os Piscianos, o dia é literalmente de vocês. Com a Lua no seu signo, sua marca pessoal está em alta e a sua intuição será a sua melhor consultora de negócios. Siga aquele seu "feeling" antes de fechar qualquer contrato ou iniciar um projeto. As decisões tomadas hoje com base na sua verdade interior têm tudo para gerar frutos sólidos e duradouros.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

LEIA MAIS SOBRE O CASO

3 signos enfrentam um teste decisivo do universo hoje (18 de fevereiro) e devem provar que estão prontos para o próximo nível

Cor e número da sorte de hoje (18 de fevereiro): avanços em imóveis, ajustes financeiros e foco nas prioridades

Touro, Câncer, Capricórnio e Peixes recebem uma bênção especial e sentem a vida entrar em um novo ritmo hoje (18 de fevereiro)

Carta domina o Baralho Cigano de hoje (18 de fevereiro): momento de proteger sua energia e evitar conflitos desnecessários

Hoje (18 de fevereiro), decisões maduras definem os próximos passos dos 12 signos

Escorpião também entra no fluxo da sorte. Projetos criativos e autorais recebem um impulso extra de inspiração. É o momento de mostrar aquele talento que você guardou na gaveta. O universo está pedindo para você brilhar sem medo, pois a sua capacidade de ver o que está oculto nos negócios será o seu grande diferencial competitivo nesta tarde.

O segredo para todos os signos hoje é: ajude um colega. A Lua em Peixes favorece a empatia. Muitas vezes, um gesto de acolhimento no ambiente profissional abre portas que a competência técnica sozinha não conseguiria. Use sua sensibilidade para ler as entrelinhas e agir com sabedoria.

Leia mais

Imagem - Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Imagem - Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

Imagem - Rafa Justus reage a comentários maldosos e faz ultimato nas redes sociais: 'Está insuportável'

Rafa Justus reage a comentários maldosos e faz ultimato nas redes sociais: 'Está insuportável'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas