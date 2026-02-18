ASTROLOGIA

Virada poderosa: 3 signos veem a carreira decolar e ganham visibilidade total nesta quarta (18 de fevereiro)

A Lua em Peixes traz o "toque de mestre" para quem souber usar a intuição no trabalho

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:26

Urano e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentiu que o ritmo no escritório mudou hoje, não é impressão sua. Sob o domínio pisciano, a lógica fria dá lugar ao carisma e à sensibilidade. Para os nativos de Gêmeos, a visibilidade é a palavra de ordem. Você está sob os holofotes e tem o poder de encantar seus superiores com uma facilidade incrível. Só tome cuidado para não prometer a lua por puro otimismo, mantenha os pés minimamente no chão.



Já para os Piscianos, o dia é literalmente de vocês. Com a Lua no seu signo, sua marca pessoal está em alta e a sua intuição será a sua melhor consultora de negócios. Siga aquele seu "feeling" antes de fechar qualquer contrato ou iniciar um projeto. As decisões tomadas hoje com base na sua verdade interior têm tudo para gerar frutos sólidos e duradouros.

Escorpião também entra no fluxo da sorte. Projetos criativos e autorais recebem um impulso extra de inspiração. É o momento de mostrar aquele talento que você guardou na gaveta. O universo está pedindo para você brilhar sem medo, pois a sua capacidade de ver o que está oculto nos negócios será o seu grande diferencial competitivo nesta tarde.

