NOSTALGIA POP

Hannah Montana está de volta: Miley Cyrus anuncia especial de 20 anos com hits icônicos

Intitulado ‘Hannah Montana 20th Anniversary Special’, programa estreia em março no Disney+

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:24

Crédito: Reprodução

Se você cresceu cantando “The Best of Both Worlds”, prepare o coração. Miley Cyrus confirmou que vai celebrar os 20 anos de Hannah Montana com um especial inédito no Disney+.

A produção, intitulada “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, tem estreia marcada para 24 de março de 2026 e promete mergulhar na história de uma das séries mais marcantes do pop teen dos anos 2000. Foi ali que Miley se tornou um fenômeno mundial ao interpretar a adolescente que vivia uma vida dupla: estudante comum durante o dia e estrela da música à noite.

Ao longo de quatro temporadas, exibidas a partir de 2006, a série ultrapassou a televisão e virou tendência cultural. Influenciou moda, comportamento e, claro, a indústria musical. As músicas dominaram paradas, as turnês arrastaram multidões e o universo da personagem se tornou parte da adolescência de milhões de fãs ao redor do mundo.

O especial terá formato de entrevista ao vivo, com plateia, conduzida por Alex Cooper. Miley vai relembrar bastidores, mostrar itens exclusivos da época e revisitar momentos que ficaram gravados na memória do público. E sim: estão previstas performances de músicas que marcaram a série.