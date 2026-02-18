Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hannah Montana está de volta: Miley Cyrus anuncia especial de 20 anos com hits icônicos

Intitulado ‘Hannah Montana 20th Anniversary Special’, programa estreia em março no Disney+

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:24

Hannah Montana está de volta: Miley Cyrus anuncia especial de 20 anos com hits icônicos Crédito: Reprodução

Se você cresceu cantando “The Best of Both Worlds”, prepare o coração. Miley Cyrus confirmou que vai celebrar os 20 anos de Hannah Montana com um especial inédito no Disney+.

A produção, intitulada “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, tem estreia marcada para 24 de março de 2026 e promete mergulhar na história de uma das séries mais marcantes do pop teen dos anos 2000. Foi ali que Miley se tornou um fenômeno mundial ao interpretar a adolescente que vivia uma vida dupla: estudante comum durante o dia e estrela da música à noite.

Leia mais

Imagem - Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Melody anuncia parceria com grupo de K-pop e presença em turnê; veja data de lançamento

Imagem - Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa revela diagnóstico e desabafa: 'Não existe solução mágica'

Imagem - Rafa Justus reage a comentários maldosos e faz ultimato nas redes sociais: 'Está insuportável'

Rafa Justus reage a comentários maldosos e faz ultimato nas redes sociais: 'Está insuportável'

Ao longo de quatro temporadas, exibidas a partir de 2006, a série ultrapassou a televisão e virou tendência cultural. Influenciou moda, comportamento e, claro, a indústria musical. As músicas dominaram paradas, as turnês arrastaram multidões e o universo da personagem se tornou parte da adolescência de milhões de fãs ao redor do mundo.

Miley Cyrus

Miley Cyrus com sobrancelhas descoloridas por Reprodução/Getty Images
Universitária Claire Schmitt viraliza ao colocar sem querer foto de Miley Cyrus no seu currículo por Reprodução
Miley Cyrus no Grammy por Reprodução
Miley Cyrus por Divulgação
Miley Cyrus no clipe de 'Wrecking Ball' por Reprodução
Miley Cyrus anuncia especial de 20 anos de 'Hannah Montana' por Reprodução
Miley Cyrus e Billy Ray Cyrus em 'Hannah Montana' por Reprodução
Miley Cyrus como 'Hannah Montana' por Reprodução
1 de 8
Miley Cyrus com sobrancelhas descoloridas por Reprodução/Getty Images

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Miley Cyrus é processada por plágio de Bruno Mars no hit 'Flowers'

Mãe de Miley Cyrus se casa com ex-namorado de uma das filhas

Mãe de Miley Cyrus diz que teria sido 'melhor' para os filhos se fumasse maconha

Vestido de Miley Cyrus no Grammy foi feito com 14 mil alfinetes dourados

Miley Cyrus relembra polêmica com Sinéad O’Connor: ‘Não tinha noção’

O especial terá formato de entrevista ao vivo, com plateia, conduzida por Alex Cooper. Miley vai relembrar bastidores, mostrar itens exclusivos da época e revisitar momentos que ficaram gravados na memória do público. E sim: estão previstas performances de músicas que marcaram a série.

Além das histórias e curiosidades, o programa também deve trazer cenas inéditas e participações especiais. Segundo a própria artista, familiares que fizeram parte daquela fase voltarão aos holofotes, reforçando o clima nostálgico da celebração.

Leia mais

Imagem - Tia Má sobre Preta Gil no Expresso 2222: 'Celebrar a vida é a missão que ela nos deixou'

Tia Má sobre Preta Gil no Expresso 2222: 'Celebrar a vida é a missão que ela nos deixou'

Imagem - Dudu Barros usa peça de Preta Gil no Expresso 2222 e revela bastidores: 'Tudo que ela ia amar'

Dudu Barros usa peça de Preta Gil no Expresso 2222 e revela bastidores: 'Tudo que ela ia amar'

Imagem - No Expresso 2222, Alice Wegmann relembra Preta Gil: 'Inacreditável como era amada'

No Expresso 2222, Alice Wegmann relembra Preta Gil: 'Inacreditável como era amada'

Tags:

Disney Miley Cyrus Hannah Montana

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas