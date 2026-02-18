CURIOSIDADE

'Beija-Flor de Nilópolis...10!': Quem é o dono da voz oficial da apuração do Carnaval do Rio

Locutor anuncia as notas na Cidade do Samba e se tornou referência na leitura que define a campeã

Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:23

Jorge Perlingeiro, apresentador da apuração, chega a cidade do samba Crédito: Marcelo Sá Barretto/Agnews

A cada Quarta-Feira de Cinzas, quando os envelopes começam a ser abertos na Cidade do Samba, uma voz se impõe sobre o silêncio tenso das torcidas. É a de Jorge Perlingeiro, responsável por anunciar as notas que decidem a campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Com dicção firme e ritmo cadenciado, Perlingeiro transformou a leitura técnica das planilhas em um dos momentos mais aguardados da folia. Cada “nota dez” ecoa entre gritos, lágrimas e comemorações, enquanto qualquer desconto de décimos pode mudar completamente o rumo da disputa.

A apuração reúne representantes das 12 escolas do Grupo Especial, dirigentes, integrantes e torcedores. As notas são dadas por jurados distribuídos ao longo da Marquês de Sapucaí durante os desfiles e permanecem lacradas até a cerimônia oficial.