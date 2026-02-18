'Beija-Flor de Nilópolis...10!': Quem é o dono da voz oficial da apuração do Carnaval do Rio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:23
A cada Quarta-Feira de Cinzas, quando os envelopes começam a ser abertos na Cidade do Samba, uma voz se impõe sobre o silêncio tenso das torcidas. É a de Jorge Perlingeiro, responsável por anunciar as notas que decidem a campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.
Com dicção firme e ritmo cadenciado, Perlingeiro transformou a leitura técnica das planilhas em um dos momentos mais aguardados da folia. Cada “nota dez” ecoa entre gritos, lágrimas e comemorações, enquanto qualquer desconto de décimos pode mudar completamente o rumo da disputa.
Jorge Perlingeiro, apresentador da apuração
A apuração reúne representantes das 12 escolas do Grupo Especial, dirigentes, integrantes e torcedores. As notas são dadas por jurados distribuídos ao longo da Marquês de Sapucaí durante os desfiles e permanecem lacradas até a cerimônia oficial.
Ao longo dos anos, a voz do locutor passou a fazer parte do imaginário carnavalesco. Mais do que anunciar números, ele conduz a tensão da disputa, mantém o protocolo e garante a formalidade do processo organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba.