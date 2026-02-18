Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-ginasta Laís Souza se emociona ao conhecer paciente tetraplégico que voltou a andar após nova vacina

Bruno Drummond recebeu aplicação experimental após lesão medular em 2018 e apresentou recuperação progressiva

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:49

Lais Souza
Lais Souza Crédito: Reprodução

A ex-ginasta Laís Souza, que ficou tetraplégica após um acidente durante preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014, conheceu Bruno Drummond de Freitas, apontado como o primeiro paciente do mundo a receber aplicação de polilaminina em lesão medular aguda. Segundo relato publicado por ela nas redes sociais, o tratamento foi realizado após um grave acidente de carro sofrido por ele em abril de 2018.

De acordo com a publicação, Bruno teve fraturas na coluna vertebral nas regiões C6 e T8. A lesão medular em C6 foi classificada como completa, com diagnóstico inicial de tetraplegia. Menos de 24 horas após o trauma, ele passou por cirurgia e recebeu a aplicação da substância através de uma 'vacina', tornando-se o primeiro ser humano a utilizar a polilaminina em contexto de lesão medular aguda.

O primeiro movimento voluntário ocorreu três semanas depois, com a flexão do dedão do pé. Conforme o relato, a recuperação evoluiu ao longo dos anos e atualmente Bruno é descrito como funcionalmente independente, embora ainda apresente sequelas residuais.

A polilaminina é baseada na laminina, proteína presente em diferentes organismos e associada à estrutura celular. Em janeiro deste ano, a Anvisa autorizou estudo clínico da substância, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e patrocinado pela Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.

Ex-ginasta Laís Souza acompanha ciência e acredita na recuperação

Laís Souza por Reprodução
Laís Souza por Reprodução
Laís Souza por Reprodução
Laís Souza por Reprodução/Instagram
Laís Souza por Reproduçào
Laís Souza por Reproduçào
Laís Souza por Reproduçào
Laís Souza por Reprodução
1 de 8
Laís Souza por Reprodução

Segundo informações divulgadas pelo laboratório, o estudo está na fase 1, voltada a pacientes com lesões agudas, etapa que tem como objetivo principal avaliar a segurança do medicamento. A eficácia ainda depende das próximas fases de pesquisa.

Alerta para golpe

Laís também aproveitou o encontro para alertar sobre tentativas de golpe envolvendo a venda da polilaminina. De acordo com a equipe da pesquisa, criminosos estariam se passando pela coordenadora do projeto para solicitar transferências via PIX e oferecer a substância de forma irregular.

Leia mais

Imagem - Exagerou no Carnaval? Veja a forma mais fácil de desinchar a barriga e voltar à rotina

Exagerou no Carnaval? Veja a forma mais fácil de desinchar a barriga e voltar à rotina

Imagem - Bactéria resistente a 28 antibióticos e presa no gelo há 5 mil anos pode 'descongelar' e afetar população mundial

Bactéria resistente a 28 antibióticos e presa no gelo há 5 mil anos pode 'descongelar' e afetar população mundial

Imagem - Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar

Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar

Os responsáveis reforçam que o tratamento é experimental, está em fase de testes autorizados pela Anvisa e não está disponível para comercialização. A orientação é buscar apenas canais oficiais do laboratório e da equipe científica para informações sobre o estudo.

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas