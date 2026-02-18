Acesse sua conta
Exagerou no Carnaval? Veja a forma mais fácil de desinchar a barriga e voltar à rotina

Especialistas explicam o que acontece no organismo e orientam estratégias

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:00

Barriga inchada
Barriga inchada Crédito: Shutterstock

Acabou o milho, a pipoca, o bloco, o camarote, o Carnaval. Ficaram as boas lembranças, as pernas cansadas, muito inchaço no corpo e um desespero de não saber como retomar a rotina saudável. Mas calma, essa sensação de que você virou um baiacu é temporária.

Depois de dias intensos de festa, é comum que o organismo apresente sinais de sobrecarga. Exageros na alimentação, consumo de bebidas alcoólicas e noites mal dormidas podem resultar em inchaço, desconfortos intestinais e queda na disposição. Para retomar a rotina com equilíbrio, três pilares são fundamentais: alimentação leve, hidratação adequada e recuperação do sono.

Alimentação leve e equilibrada

Durante o Carnaval, a alimentação costuma sair do padrão habitual. Nos dias seguintes, a recomendação é priorizar refeições mais leves e balanceadas, com foco em alimentos naturais. Legumes, verduras, frutas e fontes de proteína magra ajudam o organismo a se recuperar, além de favorecerem a digestão e reduzirem a sensação de inchaço.

Evitar ultraprocessados, excesso de gordura e açúcar também contribui para diminuir a inflamação e melhorar a disposição. O objetivo não é compensar excessos com restrições severas, mas oferecer nutrientes que auxiliem o corpo a voltar ao equilíbrio.

Volte a treinar

Não existe segredo melhor para desintoxicar o corpo do que praticar exercícios. Caminhadas ao ar livre, andar de bicicleta, dançar e fazer musculação, além de ajudar a perder calorias, ajuda a eliminar as toxinas, diminui o estresse e aumenta a disposição para encarar a rotina novamente.

Veja opções de treino

Com medidas simples e consistentes, é possível recuperar o equilíbrio após a maratona de Carnaval e voltar à rotina com mais leveza e energia.

