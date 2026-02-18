DICAS

Exagerou no Carnaval? Veja a forma mais fácil de desinchar a barriga e voltar à rotina

Especialistas explicam o que acontece no organismo e orientam estratégias

Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:00

Barriga inchada Crédito: Shutterstock

Acabou o milho, a pipoca, o bloco, o camarote, o Carnaval. Ficaram as boas lembranças, as pernas cansadas, muito inchaço no corpo e um desespero de não saber como retomar a rotina saudável. Mas calma, essa sensação de que você virou um baiacu é temporária.

Depois de dias intensos de festa, é comum que o organismo apresente sinais de sobrecarga. Exageros na alimentação, consumo de bebidas alcoólicas e noites mal dormidas podem resultar em inchaço, desconfortos intestinais e queda na disposição. Para retomar a rotina com equilíbrio, três pilares são fundamentais: alimentação leve, hidratação adequada e recuperação do sono.

Alimentação leve e equilibrada

Durante o Carnaval, a alimentação costuma sair do padrão habitual. Nos dias seguintes, a recomendação é priorizar refeições mais leves e balanceadas, com foco em alimentos naturais. Legumes, verduras, frutas e fontes de proteína magra ajudam o organismo a se recuperar, além de favorecerem a digestão e reduzirem a sensação de inchaço.

Evitar ultraprocessados, excesso de gordura e açúcar também contribui para diminuir a inflamação e melhorar a disposição. O objetivo não é compensar excessos com restrições severas, mas oferecer nutrientes que auxiliem o corpo a voltar ao equilíbrio.

Hidratação reforçada

O consumo maior de álcool e a ingestão insuficiente de água durante a folia costumam levar à desidratação. Por isso, aumentar a ingestão de líquidos é essencial nos dias seguintes.

Água deve ser a principal escolha, mas opções como água de coco e isotônicos podem ajudar na reposição de eletrólitos. A hidratação adequada favorece a eliminação de substâncias acumuladas no organismo e ajuda a reduzir a retenção de líquidos.

Durma bem

As noites curtas também cobram seu preço. Dormir bem é fundamental para restaurar funções metabólicas, fortalecer o sistema imunológico e recuperar a energia.

Organizar o ambiente pode facilitar esse processo. Deixar o quarto mais confortável, trocar os lençóis, reduzir a luminosidade e evitar estímulos externos ajudam o corpo a relaxar. Priorizar algumas noites de descanso mais prolongado é essencial para retomar as atividades com mais disposição.

Volte a treinar

Não existe segredo melhor para desintoxicar o corpo do que praticar exercícios. Caminhadas ao ar livre, andar de bicicleta, dançar e fazer musculação, além de ajudar a perder calorias, ajuda a eliminar as toxinas, diminui o estresse e aumenta a disposição para encarar a rotina novamente.

