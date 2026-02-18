Acesse sua conta
Rafa Justus reage a comentários maldosos e faz ultimato nas redes sociais: 'Está insuportável'

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, pede respeito aos seguidores e recebe onda de apoio nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:05

Rafa Justus
Rafa Justus Crédito: Reprodução

Aos 16 anos, Rafaella Justus decidiu dar um basta. Cansada das críticas e mensagens maldosas que vêm se acumulando em seus perfis, a jovem usou as redes sociais na terça-feira (17) para fazer um apelo direto aos seguidores e deixou claro que pode tomar uma atitude mais drástica.

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafa revelou que está considerando desativar os comentários de seus vídeos caso o ambiente virtual continue hostil. Em tom sincero, ela explicou que pretende fazer um “teste”: se as mensagens negativas persistirem, os comentários serão bloqueados de vez.

O desabafo rapidamente mobilizou fãs e internautas, que lotaram a publicação com palavras de carinho. Muitos demonstraram indignação com a postura de quem insiste em espalhar ofensas. Mães, jovens e seguidores antigos saíram em defesa da adolescente, ressaltando sua educação e maturidade.

E não é de hoje que Rafa enfrenta esse tipo de situação. No fim de 2025, ela já havia se pronunciado sobre o impacto dos comentários maldosos. Na ocasião, contou que ficou abalada ao perceber a quantidade de ataques gratuitos em suas publicações. Mais do que as ofensas em si, o que a entristeceu foi perceber o nível de agressividade que algumas pessoas demonstram na internet.

A jovem também admitiu que determinadas mensagens a fizeram revisitar momentos difíceis do passado. Ainda assim, afirmou que busca manter o equilíbrio emocional e não deixar que o ódio virtual defina quem ela é.

