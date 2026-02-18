Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto ganham os jurados do Carnaval do Rio por três noites de trabalho na Sapucaí

Valor é pago como ajuda de custo pela Liesa aos 54 especialistas responsáveis por definir a campeã

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13:01

Jurados do Carnaval
Jurados do Carnaval Crédito: Reprodução

Os profissionais que avaliam os desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro recebem R$ 5,5 mil por sua atuação nas três noites de apresentações na Marquês de Sapucaí. Ao todo, são 54 jurados responsáveis por atribuir notas que definem a escola campeã.

O pagamento é feito pela Liga Independente das Escolas de Samba, que organiza o desfile do Grupo Especial. A entidade não classifica o valor como salário, mas como uma gratificação pela contribuição técnica e cultural dos avaliadores para a preservação das tradições do carnaval carioca.

Acadêmicos de Niterói

Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews
1 de 28
Acadêmicos de Niterói por Leo Franco / AgNews

Cada jurado analisa quesitos específicos, como bateria, enredo, harmonia, evolução, fantasias e comissão de frente, entre outros fundamentos que compõem o regulamento. As notas variam de 9 a 10, com possibilidade de décimos. A nota zero só pode ser aplicada quando a escola deixa de apresentar determinado quesito. Sempre que há desconto, o julgador deve justificar por escrito.

Durante os dias de desfile, os avaliadores ficam hospedados na região do Porto Maravilha, próxima ao Sambódromo, com despesas de alimentação custeadas pela organização. Cada integrante pode levar um acompanhante para assistir aos desfiles, mas sem acesso às áreas restritas aos jurados.

Leia mais

Imagem - Com biquíni micro, Paolla Oliveira faz dança sensual e curte dia de sol na sua mansão

Com biquíni micro, Paolla Oliveira faz dança sensual e curte dia de sol na sua mansão

Imagem - Exagerou no Carnaval? Veja a forma mais fácil de desinchar a barriga e voltar à rotina

Exagerou no Carnaval? Veja a forma mais fácil de desinchar a barriga e voltar à rotina

Imagem - Troféu Correio Folia 2026 tem virada histórica e O Kannalha vence a melhor música do Carnaval com 'O Baiano tem o Molho'

Troféu Correio Folia 2026 tem virada histórica e O Kannalha vence a melhor música do Carnaval com 'O Baiano tem o Molho'

Na apuração, realizada na Cidade do Samba, nem todas as notas entram no cálculo final. Antes da abertura dos envelopes com as avaliações dos nove quesitos, é feito um sorteio que descarta duas notas de cada conjunto de seis jurados por fundamento.

Os envelopes são lacrados ao fim de cada noite. O regulamento determina sigilo absoluto sobre as avaliações até a divulgação oficial do resultado, além da proibição de uso de aparelhos receptores durante as apresentações.

Mais recentes

Imagem - Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão

Hoje (20 de fevereiro), o universo pede atitude dos signos com propósito e paixão
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego

Anjo da Guarda desta sexta (20 de fevereiro) alerta 4 signos sobre mudanças inevitáveis e necessidade de desapego
Imagem - Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

Eric Dane, ator de ‘Grey's Anatomy’ e ‘Euphoria’, morre aos 53 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas