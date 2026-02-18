QUARTA DE CINZAS

Brown inicia Arrastão defendendo novo circuito: 'Carnaval cresceu assustadoramente'

Cantor diz que decisão deve ser conversada, inclusive com participação do povo, e circuitos atuais não devem ser destruídos

Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11:10

Arrastão da Quarta de Cinzas Crédito: Joka Gueiros/ Secom PMS

O cantor Carlinhos Brown abriu, nesta quarta-feira (18), o tradicional Arrastão da Quarta de Cinzas, realizado no circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador. Antes de iniciar o percurso, o artista realizou o ritual do padê em frente ao trio elétrico e, em seguida, rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria junto ao público.

Durante um breve discurso, Brown fez um apelo por mais atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade e destacou a importância de valorizar professores e garantir respeito à população LGBT, além de defender diálogo sobre os rumos do Carnaval - incluindo a possibilidade de um novo circuito para a folia.

Arrastão da Quarta de Cinzas 1 de 14

"É muito difícil fazer tudo isso que foi feito, e muitas vezes a gente critica a política, mas quando a felicidade chega a gente não sabe o que fazer. O Carnaval da Bahia cresceu assustadoramente e nós precisamos compreender quando as lideranças dizem que precisam de espaço e novos circuitos. E acabando o Carnaval nós vamos conversar porque aqui todo mundo se ama. A gente só não pode destruir a Barra, nem lá em cima, mas tem que encontrar novos espaços para todo mundo e fazer uma super programação. E só pensar bem e o público opinar o que quer, que a gente chega junto. Sabemos que a praça Castro Alves é do povo como o céu é do avião. Viva os artistas da Bahia, parabéns a todos meus colegas que fizeram um grande Carnaval."

Logo após a fala, do chão, o cantor puxou o público cantando “Na beira do mar”, dando início à festa que marca oficialmente o encerramento do ciclo carnavalesco na capital baiana.

A programação do Arrastão continua depois com apresentações previstas de Léo Santana e Tony Salles.