Após polêmica com Virginia, Sabrina Sato impressiona ao aguentar fantasia de 40kg

Rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel usou fantasia que pesava quase 3x mais do que a usada pela loira

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:23

Sabrina Sato e Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí
Sabrina Sato e Virginia Fonseca na Marquês de Sapucaí

Na mesma noite em que Virginia Fonseca enfrentou dificuldades para concluir o desfile pela Acadêmicos do Grande Rio, outra cena ganhou força como contraponto imediato na Marquês de Sapucaí. Sabrina Sato, rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, cruzou a avenida com uma fantasia de aproximadamente 40kg e acabou viralizando justamente pela resistência e entrega até o último recuo.

Enquanto Virginia precisou retirar o costeiro de 12kg antes do fim do desfile, em meio a críticas que rapidamente dominaram as redes sociais, Sabrina sustentou uma fantasia quase 3x mais pesada, sendo cerca de 25kg apenas no costeiro e outros 15kg no adereço de cabeça. O contraste não passou despercebido e virou combustível imediato para comparações, onde internautas colocaram lado a lado peso, preparo e experiência.

Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel

Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato na Vila Isabel por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato pela Vila Isabel por Gabriela Schmidt/Divulgação
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato ganha beijo do marido Nicolas Prattes antes de entrar na avenida por Leo Franco / AgNews
Sabrina Sato pela Vila Isabel por Gabriela Schmidt/Divulgação
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato pela Vila Isabel por Gabriela Schmidt/Divulgação
Nicolas Prattes vê desfile de Sabrina Sato por Anderson Nordê / AgNews
Nicolas Prattes vê desfile de Sabrina Sato por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato fala com a família durante desfile por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato fala com a família durante desfile por Anderson Nordê / AgNews
Sabrina Sato em desfile pela Vila Isabel

A fantasia de Sabrina, aliás, começou a impressionar ainda no backstage. A rainha levou cerca de 30 minutos para vestir o figurino, que reunia mais de 10 mil cristais aplicados manualmente. Inspirada no tema “Aquarela de Heitor dos Prazeres”, a composição transformou o corpo da apresentadora em uma tela viva. Plumas monumentais em blocos de vermelho, verde, azul, amarelo e roxo formavam uma paleta aberta no costeiro, enquanto o body, cravejado de pedrarias multicoloridas, remetia a respingos de tinta.

No topo, o adereço de cabeça funcionava como uma coroa solar de cristais, com franjas e gotas translúcidas que criavam a sensação de movimento constante na avenida. "Heitor pintou o povo. Pintou o cotidiano do brasileiro com dignidade. Pintou o samba, o trabalho, o morro, a rua. Ele enxergou beleza onde muitos não viam. Heitor eternizou o simples! E minha Vila vai fazer história misturando cores, gente, som, memória e coragem. É o pincel que vira tambor. É tambor que vira coração batendo no compasso da comunidade", disse Sabrina.

A apresentadora chegou a comentar sobre o peso da fantasia com a naturalidade de quem soma mais de duas décadas como rainha de bateria. "É pesado, mas nós mulheres estamos acostumadas a carregar muito peso na vida", disse, em conversa com o g1. A frase ganhou ainda mais repercussão diante do momento delicado vivido por Virginia, que já vinha sendo alvo de questionamentos sobre sua estreia no posto e sobre a escolha de uma fantasia considerada pouco funcional para o ritmo intenso do desfile.

Nos comentários, a diferença de contexto virou argumento recorrente. De um lado, elogios à resistência e à técnica de Sabrina. Do outro, críticas à preparação e à concepção do figurino de Virginia, com muitos usuários apontando que experiência de avenida pesa tanto quanto o brilho da fantasia. 

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Anderson Nordê / AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa

"A Sabrina acabou de passar com uma de 40 kg e a Virginia não tankou o costeiro de 12 kg", escreveu uma pessoa. "E a Virginia não deu conta do costeiro com a metade do peso", publicou outra. "Experiência de avenida conta muito, mas noção é primordial né, vidas", disse outra.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador

Lucas Guedez mostra hematomas de Virginia Fonseca

Lucas Guedez mostra hematomas de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Lucas Guedez mostra pé de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Lucas Guedez por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Lucas Guedez por Reprodução/Instagram
Lucas Guedez mostra hematomas de Virginia Fonseca

