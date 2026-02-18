Acesse sua conta
Lucas Guedez mostra hematomas de Virginia após desfile caótico pela Grande Rio e sai em defesa da amiga: 'Brilhou'

Influenciador exibiu machucados causados pela fantasia de 15kg

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:39

Virginia Fonseca e Lucas Guedez
Virginia Fonseca e Lucas Guedez Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Guedez saiu em defesa de Virginia Fonseca após a estreia da empresária como rainha de bateria da Grande Rio. Ao lado de Álvaro, o influenciador mostrou uma imagem do hematoma no ombro da amiga, causado pelo peso da fantasia de 15 kg usada no desfile realizado na Marquês da Sapucaí.

Virginia, de 26 anos, enfrentou problemas com o figurino durante a apresentação na terceira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O incômodo fez com que ela precisasse retirar o costeiro, que pesava cerca de 12 kg, ainda durante o percurso pela Avenida. Além disso, o tapa-sexo da loira ficou descolando.

Lucas Guedez mostra hematomas de Virginia Fonseca

Lucas Guedez mostra hematomas de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Lucas Guedez mostra pé de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Lucas Guedez por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca e Lucas Guedez por Reprodução/Instagram
1 de 4
Lucas Guedez mostra hematomas de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

"Ela arrasou, brilhou. Independentemente de tudo, foi incrível", disse Lucas Guedez em entrevista para a Quem. O elogio foi reforçado por Álvaro, que comentou o nervosismo da influenciadora. "Ela estava muito nervosa, ela disse que quer ver como foi e o que ela fez".

Segundo Lucas, a cobrança em torno da estreia foi exagerada, principalmente por se tratar da primeira vez de Virginia à frente de uma bateria. "É a primeira vez, a galera não entende e cobra muito. Ela se cobrou, depois relaxou. São fases. A galera está pegando um pouco pesado", afirmou Lucas, que, além de mostrar os hematomas nas costas da amiga, também compartilhou uma foto dos pés da influenciadora após cruzar a Marquês de Sapucaí.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Anderson Nordê / AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
1 de 16
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews

Virginia terminou o desfile com a fantasia incompleta e passou pela última cabine de jurados sem o costeiro que ostentava no início da apresentação. Vídeos gravados por pessoas presentes na Sapucaí e compartilhados nas redes sociais mostram a influenciadora visivelmente incomodada com o peso da roupa. Durante a transmissão da Globo, os apresentadores também notaram a ausência da peça.

A fantasia usada por Virginia representava o “pulsar da vida”, segundo texto enviado pela Grande Rio à Liesa. "A cada batida de surdo, caixa e tamborim, a vida pulsa. Esse pulsar de vida, emanado pela alma batuqueira de uma escola de samba, transforma dor em júbilo, luta em carnaval. À frente dos ritmistas, a rainha recebe cada vibração emitida pelos tambores de Caxias. Energia vital, sanguínea, que irriga todas as artérias obstruídas".

Virginia Fonseca mostra fantasia tecnológica de 15 kg para estreia na Grande Rio

Virginia Fonseca mostra fantasia tecnológica de 15 kg para estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostra fantasia tecnológica de 15 kg para estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostra fantasia tecnológica de 15 kg para estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostra fantasia tecnológica de 15 kg para estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostra fantasia tecnológica de 15 kg para estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca mostra fantasia tecnológica de 15 kg para estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram
1 de 6
Virginia Fonseca mostra fantasia tecnológica de 15 kg para estreia na Grande Rio por Reprodução/Instagram

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador

