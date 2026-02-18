CONTAGEM REGRESSIVA

Quando será o carnaval em 2027? Veja como a data é calculada

Como segue o calendário lunar e a tradição católica, a folia de Momo não tem data fixa

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:50

Quando será o carnaval em 2027? Veja como a data é calculada Crédito: Diogo Andrade

Tem anos em que acontece no comecinho de fevereiro, em outros, no meio, podendo ainda ocorrer no finalzinho do mês ou até mesmo invadir março. Como segue o calendário lunar e a tradição católica, a folia de Momo não tem data fixa. Por isso, cada ano acontece em um dia diferente. Enquanto em 2026 a terça-feira de carnaval ocorreu no dia 17 de fevereiro, em 2027, a festa vai acontecer uma semana antes. Ou seja, a terça-feira de Carnaval será no dia 9 de fevereiro.

Na prática, significa que, em Salvador, o Carnaval de 2027 começa, oficialmente, no dia 4 de fevereiro, uma quinta-feira, quando ocorre a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo. E sabe o que é que define a data que será o carnaval a cada ano? A definição é com base no calendário padronizado pela Igreja Católica, a partir das datas estabelecidas para a Páscoa, a mudança das estações do ano e o calendário lunar.

A contagem de dias para definir a data do carnaval a cada ano começa com a Páscoa. Para calcular essa data, é preciso levar em consideração o equinócio, fenômeno que ocorre duas vezes ao ano, quando o dia e a noite têm exatamente a mesma duração: 12 horas cada. Ele acontece, primeiro, por volta do dia 20 de março de cada ano. No Hemisfério Sul, é o equinócio de outono, e no Hemisfério Norte, o de primavera. Em setembro, ocorre novamente entre os dias 22 e 23, invertendo a estação em cada hemisfério.

A Igreja Católica determinou que a Páscoa seria comemorada todo ano no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de março. Baseado nisso, sete dias antes da Páscoa, a Igreja Católica celebra o Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa. E, exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos, é terça-feira de carnaval. Ou seja: o carnaval é comemorado 47 dias antes da Páscoa.