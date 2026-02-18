BALANÇO

Bahia recebeu 3,8 milhões de turistas durante o Carnaval

Dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (18)

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:31

Carnaval de 2026 Crédito: Sora Maia

A Bahia recebeu mais de 3,8 milhões de turistas na semana do Carnaval. O público era composto em sua maioria por brasileiros, que representaram 76,8% dos visitantes. A informação foi divulgada pelo Governo do Estado durante a apresentação do balanço oficial da festa, nesta quarta-feira (18).



Os estrangeiros são oriundos de 80 países, com destaque para o Chile, a Argentina e os Estados Unidos. Os visitantes ocuparam 95% dos quartos de hotéis disponíveis em Salvador e cerca de 85% no interior. Algumas cidades, como Mucugê e Prado, tiveram ocupação média de 100%.

O estado também não registrou mortes violentas nos eventos ligados ao Carnaval, marca alcançada pelo terceiro ano seguido. Segundo o governo, cerca de 12 milhões de pessoas circularam nos festejos carnavalescos na capital e no interior. Para a operação, foram mobilizados mais de 37 mil policiais e bombeiros, além de câmeras e drones de monitoramento.