Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia recebeu 3,8 milhões de turistas durante o Carnaval

Dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:31

Carnaval de 2026
Carnaval de 2026 Crédito: Sora Maia

A Bahia recebeu mais de 3,8 milhões de turistas na semana do Carnaval. O público era composto em sua maioria por brasileiros, que representaram 76,8% dos visitantes. A informação foi divulgada pelo Governo do Estado durante a apresentação do balanço oficial da festa, nesta quarta-feira (18).

Os estrangeiros são oriundos de 80 países, com destaque para o Chile, a Argentina e os Estados Unidos. Os visitantes ocuparam 95% dos quartos de hotéis disponíveis em Salvador e cerca de 85% no interior. Algumas cidades, como Mucugê e Prado, tiveram ocupação média de 100%.

O estado também não registrou mortes violentas nos eventos ligados ao Carnaval, marca alcançada pelo terceiro ano seguido. Segundo o governo, cerca de 12 milhões de pessoas circularam nos festejos carnavalescos na capital e no interior. Para a operação, foram mobilizados mais de 37 mil policiais e bombeiros, além de câmeras e drones de monitoramento.

Também foram realizados 127 atendimentos e mais de 15 mil testes para infecções sexualmente transmissíveis, além da retirada de 182,675 toneladas de materiais recicláveis dos circuitos. A coletiva contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e dos secretários da gestão estadual.

Leia mais

Imagem - Quando será o carnaval em 2027? Veja como a data é calculada

Quando será o carnaval em 2027? Veja como a data é calculada

Imagem - Arrastão da Quarta de Cinzas reúne trabalhadores e 'inimigos do fim'; FOTOS

Arrastão da Quarta de Cinzas reúne trabalhadores e 'inimigos do fim'; FOTOS

Imagem - Carnaval de Salvador reúne 12,5 milhões de pessoas; veja o dia mais cheio

Carnaval de Salvador reúne 12,5 milhões de pessoas; veja o dia mais cheio

Mais recentes

Imagem - Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo

Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo
Imagem - Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE

Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE
Imagem - Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas