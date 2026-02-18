SUCESSO

Carnaval de Salvador reúne 12,5 milhões de pessoas; veja o dia mais cheio

Prefeito Bruno Reis fez balanço da festa nesta quarta-feira (18)

Maysa Polcri

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 14:41

Balanço do Carnaval de Salvador foi divulgado pelo prefeito Bruno Reis Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O Carnaval de Salvador foi um sucesso e os números comprovam isso. O público total foi de mais de 12,5 milhões de pessoas, com mais de 2,3 mil horas de música, incluindo o pré-Carnaval. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (18) pelo prefeito Bruno Reis, que comemorou os resultados da folia.

Segundo o prefeito, Salvador registrou crescimento expressivo na chegada de visitantes por todos os modais: 17% a mais de passageiros no Aeroporto Internacional, 10% a mais na Rodoviária e 13% a mais no Porto em relação ao ano passado. O domingo (15) foi o dia mais cheio, reunindo 1,97 milhão de pessoas nos três principais circuitos, chegando a 2,5 milhões de foliões em toda a cidade quando considerados bairros e ilhas.

“Desde criança eu acompanho o Carnaval, primeiro como folião, depois há 12 anos na gestão. Posso afirmar, com toda convicção: foi o melhor Carnaval de todos os tempos”, disse Bruno Reis.

O gestor destacou que o reconhecimento consecutivo no Guinness World Records, os números de patrocinadores, de turistas, de reciclagem e de público nas ruas “sepultam qualquer dúvida” sobre a grandiosidade da festa. “O nosso Carnaval é o maior, deixe os outros disputarem a segunda”, afirmou.

Bruno também destacou o sucesso do Arrastão, realizado após o encerramento oficial, classificando-o como o maior de todos os tempos, com atrações como Tony Salles, Léo Santana, Carlinhos Brown, Danniel Vieira e Fantasmão.

Para o prefeito, o equilíbrio entre os circuitos facilitou a operação da festa. Ele ressaltou que, na quinta-feira de abertura, 619 mil foliões ocuparam o Centro, número recorde para o dia.

Ao falar sobre o sucesso do Carnaval, Bruno citou ainda as mais de 17 mil refeições para ambulantes e catadores, além dos mais de 5 mil atendimentos de saúde. No transporte, foram mais de 2,5 milhões de passageiros transportados, enquanto o trânsito registrou melhora no tráfego de veículos.

O Salvador Acolhe registrou 601 crianças e adolescentes filhos de ambulantes atendidos. Além disso, os Centros de Acolhimento para ambulantes, com espaço para banho e descanso, registraram mais de 17 mil visitas durante o Carnaval. Na reciclagem, área na qual Salvador entrou novamente para o Guinness pelo volume de latas de alumínio coletadas, a capital contabilizou 58,59 toneladas de latinhas.