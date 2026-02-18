ENQUETE

Onde deve ser o novo circuito do Carnaval de Salvador? Vote agora

Carnaval 2026 se encerra em meio a polêmica sobre criação de novo espaço para festa

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12:36

Carnaval no circuito Campo Grande Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A discussão sobre a criação de um novo circuito para o Carnaval de Salvador segue em alta após declarações recentes de artistas e autoridades sobre a necessidade de repensar a distribuição dos foliões pela cidade. Diante da repercussão, o CORREIO abriu uma enquete para saber a opinião do público sobre a possibilidade de expansão da festa e também quais regiões poderiam receber um novo percurso da folia.

O tema ganhou mais força depois que o cantor Carlinhos Brown defendeu, durante o Arrastão da Quarta de Cinzas, a importância de dialogar sobre novos espaços para o Carnaval, destacando que o crescimento da festa exige planejamento e escuta da população. O artista afirmou ainda que, após o fim do Carnaval, será preciso conversar para encontrar alternativas que acomodem melhor artistas e foliões. “Tem que encontrar novos espaços para todo mundo", disse.

Ao mesmo tempo, o prefeito Bruno Reis comemorou o que considerou um maior equilíbrio de público entre os circuitos tradicionais e afirmou que o Campo Grande voltou a atrair foliões, mostrando que há espaço para reorganização da festa em Salvador. Apesar disso, ele afirmou que é possível ter que se apelar para um novo circuito.

“O trabalho vem sendo feito com novas ideias, com ativações e uma série de novidades que nós criamos. E isso explora a necessidade de um novo circuito ou da transferência do circuito da Barra/Ondina. Eu não tenho dúvidas de que quem vier me suceder, vai ter que enfrentar esse desafio à frente”, falou, no último domingo (15).

