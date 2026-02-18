Carnaval de Salvador 2026: confira programação completa do Arrastão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06:45
O tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas vai reunir grandes nomes da música baiana e marcar a despedida oficial do Carnaval em Salvador. A edição de 2026 contará com apresentações de Carlinhos Brown, Léo Santana, Tony Salles, Danniel Vieira e do grupo Fantasmão no circuito Barra-Ondina (Dodô).
O anúncio das atrações foi feito pelo prefeito Bruno Reis na terça-feira (17), último dia oficial do Carnaval, após reunião de avaliação com secretários e dirigentes municipais, realizada no Campo Grande.
A programação tem início às 10h, com os trios elétricos saindo em sequência.
Carlinhos Brown
Léo Santana
Tony Salles
Fantasmão
Danniel Vieira
Léo Santana
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador