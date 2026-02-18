QUARTA-DE-CINZAS

Carnaval de Salvador 2026: confira programação completa do Arrastão

Desfile está marcado para começar às 10h, no circuito Barra-Ondina

Esther Morais

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06:45

Carlinhos Brown no Carnaval de Salvador 2026 Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O tradicional Arrastão da Quarta-Feira de Cinzas vai reunir grandes nomes da música baiana e marcar a despedida oficial do Carnaval em Salvador. A edição de 2026 contará com apresentações de Carlinhos Brown, Léo Santana, Tony Salles, Danniel Vieira e do grupo Fantasmão no circuito Barra-Ondina (Dodô).

O anúncio das atrações foi feito pelo prefeito Bruno Reis na terça-feira (17), último dia oficial do Carnaval, após reunião de avaliação com secretários e dirigentes municipais, realizada no Campo Grande.

A programação tem início às 10h, com os trios elétricos saindo em sequência.

Veja ordem das atrações do Arrastão:

Carlinhos Brown

Léo Santana

Tony Salles

Fantasmão

Danniel Vieira

