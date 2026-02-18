Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Margareth Menezes se despede da folia com pipoca no Campo Grande

Cantora segue para o Rio de Janeiro, onde se apresenta no próximo sábado (21)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:41

Margareth Menezes se despede da folia ao lado da pipoca no Campo Grande
Margareth Menezes se despede da folia ao lado da pipoca no Campo Grande Crédito: Divulgação

A cantora Margareth Menezes encerrou sua participação no Carnaval 2026 em Salvador na noite desta terça-feira (17), reunindo um grande público no circuito Osmar, no Campo Grande.

Ao som de sucessos como Dandalunda, Faraó e Alegria da Cidade, a artista fez um desfile marcado pela celebração dos 25 anos do Afropopbrasileiro, tema trabalhado por ela ao longo do verão. A apresentação ganhou ainda mais força com a participação especial da cantora Larissa Luz, em um encontro que animou os foliões.

Margareth Menezes

Margareth Menezes - Ministra da Cultura e cantora por Walter Guedes/Divulgação
Margareth Menezes por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Margareth Menezes e Carlinhos Brown por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Margareth menezes por Elias Dantas
Margareth Menezes por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ministra Margareth Menezes se apresentou por Divulgação/Govba
Margareth Menezes por Divulgação
A cantora e ministra da cultura Margareth Menezes por divulgação
Margareth Menezes por Reprodução/Facebook
Segundo Margareth Menezes, o Museu da Democracia será criado para refletir sobre a história da democracia no país e refletir sobre as lutas do povo brasileiro por Valter Campanato/Agência Brasil
Ministra da Cultura, Margareth Menezes por Brenda Viana / CORREIO
Margareth Menezes por Reprodução
1 de 12
Margareth Menezes - Ministra da Cultura e cantora por Walter Guedes/Divulgação

O desfile encerrou uma agenda intensa da artista na folia soteropolitana, iniciada na quinta-feira com o retorno do bloco Os Mascarados. Ao longo do Carnaval, Margareth também participou de evento no Camarote Expresso 2222, marcou presença no Navio Pirata, da BaianaSystem, e comandou o Trio da Cultura no circuito Barra-Ondina.

Após o Carnaval, a cantora segue para o Rio de Janeiro, onde se apresenta no próximo sábado (21), durante o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, no Camarote Tropical.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador

Tags:

Carnaval

Mais recentes

Imagem - Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo

Tony Sales diz ter vencido Música do Carnaval, mas título vai para de Ivete; veja vídeo
Imagem - Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE

Qual é o nome da virose deste Carnaval? VOTE
Imagem - Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

Turista de Santa Catarina é preso por proferir ofensas racistas em camarote de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas