CARNAVAL

Margareth Menezes se despede da folia com pipoca no Campo Grande

Cantora segue para o Rio de Janeiro, onde se apresenta no próximo sábado (21)

Esther Morais

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:41

Margareth Menezes se despede da folia ao lado da pipoca no Campo Grande Crédito: Divulgação

A cantora Margareth Menezes encerrou sua participação no Carnaval 2026 em Salvador na noite desta terça-feira (17), reunindo um grande público no circuito Osmar, no Campo Grande.

Ao som de sucessos como Dandalunda, Faraó e Alegria da Cidade, a artista fez um desfile marcado pela celebração dos 25 anos do Afropopbrasileiro, tema trabalhado por ela ao longo do verão. A apresentação ganhou ainda mais força com a participação especial da cantora Larissa Luz, em um encontro que animou os foliões.

Margareth Menezes 1 de 12

O desfile encerrou uma agenda intensa da artista na folia soteropolitana, iniciada na quinta-feira com o retorno do bloco Os Mascarados. Ao longo do Carnaval, Margareth também participou de evento no Camarote Expresso 2222, marcou presença no Navio Pirata, da BaianaSystem, e comandou o Trio da Cultura no circuito Barra-Ondina.

Após o Carnaval, a cantora segue para o Rio de Janeiro, onde se apresenta no próximo sábado (21), durante o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí, no Camarote Tropical.