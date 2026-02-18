CARNAVAL

Tapa-sexo solto e costeiro retirado: perrengues de Virginia podem tirar pontos da Grande Rio?

Rainha de bateria desfilou sem parte da fantasia diante de módulo de jurados

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:43

Virginia Fonseca com e sem o costeiro no desfile da Grande Rio Crédito: Anderson Nordê/AgNews e Dilson Silva/AgNews

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio segue rendendo debates. Durante o desfile na madrugada desta quarta-feira (18), a influenciadora retirou o costeiro de cerca de 12kg no meio da apresentação após relatar dores, e terminou o percurso na Marquês da Sapucaí com a fantasia incompleta. A cena, registrada diante de pelo menos um módulo de jurados, levantou a dúvida: a escola pode perder pontos?

Segundo especialistas em Carnaval, a rainha de bateria não tem um quesito específico avaliado individualmente, diferente do casal de mestre-sala e porta-bandeira ou da comissão de frente. No entanto, seu desempenho pode impactar indiretamente a escola em fundamentos como Fantasia e Evolução.

No quesito Fantasia, os jurados analisam beleza, criatividade, diversidade e acabamento das roupas dos componentes. A nota varia de 9 a 10 e é dividida em dois subquesitos: Concepção e Realização. Em Concepção, é avaliada a adequação ao enredo e a capacidade de representar a narrativa proposta. Já em Realização, entram critérios como entrosamento de formas, materiais, cores, acabamento e se o traje permite boa evolução na Avenida.

O Manual do Julgador da Liesa recomenda punição em caso de “falta significativa” de complementos originalmente propostos, como chapéus ou calçados, além de grande quantidade de materiais quebrados em uma mesma ala. Como o termo “rainha de bateria” não aparece explicitamente no regulamento, a interpretação sobre o impacto da retirada do costeiro fica a cargo do avaliador.

Em tese, a Grande Rio enviou previamente à Liesa a explicação da fantasia da influenciadora, que representava o “pulsar da vida” dentro do enredo A Nação do Mangue. Caso algum jurado entenda que a ausência do costeiro comprometeu essa concepção, a escola pode sofrer desconto de décimos no quesito Fantasia.

Outro ponto possível é o quesito Evolução. O regulamento prevê que a fantasia não deve atrapalhar o desempenho do componente. Como Virginia relatou dores e precisou retirar a peça para continuar o desfile, um julgador poderia considerar que houve prejuízo na desenvoltura, o que também poderia gerar desconto.

Apesar disso, o impacto prático só poderá ser confirmado na apuração. Das quatro notas lidas por quesito, a menor é descartada. Ou seja, mesmo que haja um 9,8, por exemplo, ele pode não afetar o subtotal se for a menor avaliação.

E o tapa-sexo?

As normas da Liesa proíbem genitálias à mostra, com penalidade de 0,5 ponto para a escola que desfilar com integrante nu. No caso de Virginia, embora o tapa-sexo tenha descolado parcialmente durante a apresentação, não houve exposição, o que afasta esse tipo de punição.

Agora, resta aguardar a abertura dos envelopes e, em caso de desconto, as justificativas dos jurados. Só com o detalhamento das notas será possível saber se a fantasia incompleta da rainha de bateria realmente teve impacto no resultado da Grande Rio.

