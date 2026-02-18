CARNAVAL

Virginia expõe bronca de presidente da Grande Rio e desabafa após desfile caótico

Influenciadora mostrou bastidores tensos da estreia na Sapucaí e comentou sobre dores e perrengues na Avenida

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 07:39

Virginia Fonseca em live após desfile na Grande Rio Crédito: Reprodução/Twitch

Virginia Fonseca usou uma live para mostrar os bastidores de sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio e acabou expondo um clima de tensão antes mesmo de a escola entrar na Marquês da Sapucaí. A influenciadora apareceu assustada enquanto Jayder Soares, presidente de honra da agremiação, dava uma bronca em jornalistas que acompanhavam a movimentação.

Na transmissão feita pela plataforma Twitch, os seguidores de Virginia acompanharam o momento em que Soares repreendeu os profissionais de imprensa. "Quem toma conta agora sou eu. Vocês chegaram agora no Carnaval. Eu tô aqui há 35 anos. Tá? Por favor", reclamou ele.

Pouco depois, o dirigente puxou Virginia do camarim e impediu que ela respondesse a uma pergunta de uma repórter da RedeTV!. "Dá licença. Vamos para a concentração", afirmou Soares.

Mais de 500 mil pessoas vendo o pau torar nessa treta absurda do Jayder (presidente da Grande Rio) batendo boca com todo mundo que vê pela frente… a Virgínia perdidinha não entendo nada, loucura a pressão que ela deve estar pic.twitter.com/MDgKR7KID1 — Emi ᶜʳᶠ (@crfcomments) February 18, 2026

Antes da estreia na Sapucaí, Virginia foi cercada por seguranças até a área de concentração. Em outro vídeo exibido na live, Jayder Soares voltou a se exaltar ao discutir com integrantes da imprensa. "Mentira, não tem ninguém batendo em você! Mentirosa. Aqui ninguém bate em ninguém, não, deixa de ser mentirosa!", berrou.

Já na Avenida, a estreia da influenciadora foi marcada por perrengues. Durante o desfile, o tapa-sexo descolou, e Virginia ainda precisou lidar com dores intensas provocadas pela fantasia. Ela terminou a apresentação sem o costeiro de 12 kg que fazia parte do figurino.

Após cumprir sua missão à frente da bateria, Virginia desabafou ao vivo sobre o desgaste físico. "Chegou no meio [do desfile] e pensei que ia começar a chorar. Muita dor, eu nem sei como é que está o meu ombro aqui. Está vermelho, está doendo tanto, tanto", contou.

Mesmo assim, ela fez questão de valorizar a experiência e a estreia no Carnaval. "Mas eu estou vendo aqui e foi tudo muito lindo, né? Foi lindo! Estou vendo agora [os vídeos], como é que foi. Confesso que, na hora, eu fiquei muito tensa, muito nervosa, mas, assim, muito grata por ter vivido a experiência. Primeira vez, né? Enfim, a gente sempre tem uma primeira vez pra tudo e estou muito orgulhosa da minha primeira vez", disse.

Cansada, Virginia contou que não conseguiu seguir para o camarote após o desfile. "Agora estou cansada demais. Não consegui ficar no camarote e estou com muita dor de cabeça. Muita dor mesmo de cabeça, muita dor aqui. Mas muito feliz e muito grata! Eu vou ver as coisas, vou repostar", completou.

Ao encerrar a live, a influenciadora também celebrou a audiência da transmissão. "Obrigada a todos que acompanharam a live aqui também, porque a gente chegou a 650 mil simultâneos. Cara, isso é muito fod*! Muito grata, muito obrigada ao mundo. Estamos juntos!", finalizou.