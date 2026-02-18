Acesse sua conta
Virginia expõe bronca de presidente da Grande Rio e desabafa após desfile caótico

Influenciadora mostrou bastidores tensos da estreia na Sapucaí e comentou sobre dores e perrengues na Avenida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 07:39

Virginia Fonseca em live após desfile na Grande Rio
Virginia Fonseca em live após desfile na Grande Rio Crédito: Reprodução/Twitch

Virginia Fonseca usou uma live para mostrar os bastidores de sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio e acabou expondo um clima de tensão antes mesmo de a escola entrar na Marquês da Sapucaí. A influenciadora apareceu assustada enquanto Jayder Soares, presidente de honra da agremiação, dava uma bronca em jornalistas que acompanhavam a movimentação.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Anderson Nordê / AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio com fantasia completa por Leo Franco/AgNews

Na transmissão feita pela plataforma Twitch, os seguidores de Virginia acompanharam o momento em que Soares repreendeu os profissionais de imprensa. "Quem toma conta agora sou eu. Vocês chegaram agora no Carnaval. Eu tô aqui há 35 anos. Tá? Por favor", reclamou ele.

Pouco depois, o dirigente puxou Virginia do camarim e impediu que ela respondesse a uma pergunta de uma repórter da RedeTV!. "Dá licença. Vamos para a concentração", afirmou Soares.

Antes da estreia na Sapucaí, Virginia foi cercada por seguranças até a área de concentração. Em outro vídeo exibido na live, Jayder Soares voltou a se exaltar ao discutir com integrantes da imprensa. "Mentira, não tem ninguém batendo em você! Mentirosa. Aqui ninguém bate em ninguém, não, deixa de ser mentirosa!", berrou.

Já na Avenida, a estreia da influenciadora foi marcada por perrengues. Durante o desfile, o tapa-sexo descolou, e Virginia ainda precisou lidar com dores intensas provocadas pela fantasia. Ela terminou a apresentação sem o costeiro de 12 kg que fazia parte do figurino.

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews
Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio sem parte do costeiro por Dilson Silva/AgNews

Após cumprir sua missão à frente da bateria, Virginia desabafou ao vivo sobre o desgaste físico. "Chegou no meio [do desfile] e pensei que ia começar a chorar. Muita dor, eu nem sei como é que está o meu ombro aqui. Está vermelho, está doendo tanto, tanto", contou.

Mesmo assim, ela fez questão de valorizar a experiência e a estreia no Carnaval. "Mas eu estou vendo aqui e foi tudo muito lindo, né? Foi lindo! Estou vendo agora [os vídeos], como é que foi. Confesso que, na hora, eu fiquei muito tensa, muito nervosa, mas, assim, muito grata por ter vivido a experiência. Primeira vez, né? Enfim, a gente sempre tem uma primeira vez pra tudo e estou muito orgulhosa da minha primeira vez", disse.

Virginia Fonseca após desfile: live e susto com briga

Virginia Fonseca em live após desfile na Grande Rio por Reprodução/Twitch
Virginia Fonseca aparece assustada com briga generalizada após desfile na Sapucaí por Quem/Reprodução
Virginia Fonseca aparece assustada com briga generalizada após desfile na Sapucaí por Quem/Reprodução
Virginia Fonseca em live após desfile na Grande Rio por Reprodução/Twitch
Virginia Fonseca em live após desfile na Grande Rio por Reprodução/Twitch
Virginia Fonseca em live após desfile na Grande Rio por Reprodução/Twitch

Cansada, Virginia contou que não conseguiu seguir para o camarote após o desfile. "Agora estou cansada demais. Não consegui ficar no camarote e estou com muita dor de cabeça. Muita dor mesmo de cabeça, muita dor aqui. Mas muito feliz e muito grata! Eu vou ver as coisas, vou repostar", completou.

Ao encerrar a live, a influenciadora também celebrou a audiência da transmissão. "Obrigada a todos que acompanharam a live aqui também, porque a gente chegou a 650 mil simultâneos. Cara, isso é muito fod*! Muito grata, muito obrigada ao mundo. Estamos juntos!", finalizou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador

Carnaval Virginia Perrengue Virginia Fonseca Carnaval 2026 Grande rio Costeiro Tapa-sexo

