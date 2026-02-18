CARNAVAL

Virginia Fonseca fala em 'mix de emoções', mas ignora perrengues no desfile caótico da Grande Rio

Influenciadora elogiou a escola de samba e definiu a madrugada como 'noite inesquecível'

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:13

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Após a estreia como rainha de bateria da Grande Rio, na Marquês da Sapucaí, Virginia Fonseca usou as redes sociais para falar sobre a emoção de viver o Carnaval do Rio pela primeira vez nesse posto. Deitada na cama, pouco antes de dormir, a influenciadora contou que ainda tentava processar tudo o que havia acontecido na madrugada, sem mencionar os problemas enfrentados durante o desfile, como o tapa-sexo descolando ou a retirada do costeiro.

"Gente, ainda estou meio em êxtase, um mix de emoções, até agora minha ficha não caiu. Vai cair quando acordar. Preciso dormir para fazer o download, é assim que fala? É isso que precisa. Muita emoção, muita coisa", disse.

Virginia também fez questão de elogiar o desempenho da escola e a grandiosidade do desfile apresentado na Avenida. "Ainda não vi tudo, vi poucas partes. Quando acordar, vou ver mais. Mas, pelo que vi, a Grande Rio entregou. Estou apaixonada! É muita coisa, é bizarro. Só quem vive consegue entender. E que vivência maravilhosa! Estou impactada ainda. Foi uma noite inesquecível".

Em outro momento, a influenciadora ampliou os elogios e destacou o trabalho coletivo por trás do Carnaval, definindo a experiência como algo transformador. "“A Grande Rio entregou. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Uns carros que eu falava assim 'gente, como é que um ser humano faz um trem desse?'. Bizarro, nossa, apaixonada (...) Parabéns, vocês são bizarros. Gente, é muita coisa, é tudo muito. Só quem vive consegue entender e que vivência maravilhosa. Estou impactada ainda, mas deixando aqui claro o meu parabéns e muito obrigada a todos os envolvidos. Hoje foi uma noite inesquecível".

Apesar do tom emocionado e positivo, a apresentação de Virginia na Sapucaí foi cercada de polêmicas. Antes mesmo de a escola entrar na Avenida, ela foi vaiada ao ser anunciada, enfrentou tumulto na chegada e precisou lidar com problemas na fantasia durante o desfile. Ainda assim, ao falar com os seguidores após o fim da noite, a influenciadora preferiu destacar apenas a emoção da estreia e o orgulho pela experiência vivida à frente da bateria da escola de Duque de Caxias.