CARNAVAL

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Fantasia de 15 kg, dores intensas, chegada tumultuada e tensão na dispersão marcaram a madrugada da influenciadora na Marquês da Sapucaí

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 07:17

Virginia Fonseca desfila pela Grande Rio Crédito: Anderson Nordê / AgNews

A estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio, na Marquês da Sapucaí, foi tudo, menos simples. Um dos momentos mais aguardados do Carnaval 2026, o primeiro desfile da influenciadora uniu impacto visual, tecnologia, emoção e uma sequência de perrengues.

Para encarar a função inédita, Virginia apostou em uma fantasia tecnológica de 15 kg, com mecanismo de luzes que piscavam em verde e vermelho, cores da escola, além de um costeiro exuberante e um adereço de cabeça pesado. O figurino vinha sendo testado havia meses, justamente por exigir resistência física e adaptação ao samba no pé. Ainda assim, a influenciadora sabia que a estreia seria acompanhada de cobranças.

"Me sinto pronta pra viver um dos dias mais importantes da minha vida! Estou chegando Sapucaí, vamos pra cima", escreveu ela na legenda do vídeo em que revelou o look. Na narração, abordou diretamente as críticas por assumir o posto sem nunca ter desfilado por uma escola.

"Quando me convidaram pra ser rainha, não falaram tudo pra mim. Falaram que o Carnaval era sobreviver à alegria da festa. Mas não foi só isso. Não me contaram que também era criar vínculo com pessoas e um lugar. Ah, as críticas? Essas eu sabia. Sabia que seria apontada, julgada. Mas isso não me paralisa", afirmou.

"Eu não sou de dizer não pra desafios. Vão julgar de qualquer forma. Você pode até não entender. Mas quem entra hoje nessa bucaí? É a minha versão que escolheu não desistir. Agora é grande aqui, hein?", completou.

Apesar do discurso confiante, a madrugada reservou momentos de tensão desde antes de a escola entrar na Avenida.

Vaias ao ser anunciada na Sapucaí

O nome de Virginia foi recebido com vaias por parte do público no Setor 1 no momento em que um integrante da Liesa leu a ficha técnica da escola no sambódromo. A reação aconteceu quando a influenciadora foi anunciada como rainha de bateria, gerando um clima de desconforto antes mesmo do desfile começar.

Chegada tumultuada e escolta de seguranças

A chegada de Virginia ao Setor 1 foi marcada por empurra-empurra, curiosos e desfilantes se aglomerando no caminho até a concentração. Ela acabou desfilando escoltada por seguranças, que vestiam camisas da escola com os dizeres “Diretor de Concentração” e “Diretoria”. A influenciadora deixou o camarote pouco depois da meia-noite e seguiu cercada até o ponto de entrada na Avenida.

"Gente, é muita emoção estar aqui", disse ela, enquanto também era recebida por gritos de "linda".

Problemas com a fantasia e o tapa-sexo

O maior perrengue da estreia aconteceu já durante o desfile. Além do costeiro de 12 kg, que Virginia pediu para retirar por conta das dores, o tapa-sexo começou a descolar no meio da Avenida, atrapalhando sua evolução e exigindo mais cuidado no samba. A rainha terminou o desfile sem a parte traseira da fantasia.

Antes mesmo de pisar na Sapucaí, ela já havia relatado dificuldades com o figurino durante uma live. Segundo Virginia, o peso fazia a parte de baixo do maiô ceder, causando desconforto.

"Falei: ‘Não dá, teve que fazer tudo de novo", contou. Como solução, explicou que reforçaria a fixação da peça. "Nós vamos colar hoje. Vamos colocar uma fita", disse.

Dores intensas após cruzar a Avenida

Após o desfile, já no camarim, Virginia falou abertamente sobre o desgaste físico da estreia. A influenciadora revelou que sentiu dores intensas ao longo da apresentação e que quase chorou no meio do percurso.

"Chegou no meio, achei que ia começar a chorar de tanta dor. Tá doendo tanto, tanto... Estou vendo os vídeos, foi tudo muito lindo. Estou vendo agora como foi, na hora fiquei muito tensa, muito nervosa. Primeira vez, estou muito orgulhosa. Não vou conseguir ficar para o camarote, estou com muita dor de cabeça", disse.

Clima de tensão na dispersão

Como se não bastassem os desafios na Avenida, Virginia ainda presenciou um momento de tensão na dispersão do desfile. Um vídeo registrado pela equipe da Quem mostra a influenciadora assustada ao observar uma briga generalizada entre integrantes da escola, com troca de agressões físicas logo após o fim da apresentação.

A estreia de Virginia aconteceu à frente da bateria da Grande Rio no enredo A Nação do Mangue, que homenageou o movimento Manguebeat surgido no Recife nos anos 1990. Ela assumiu o posto que foi ocupado por Paolla Oliveira durante sete carnavais consecutivos, em uma madrugada que deixou claro que, além de brilho, a Sapucaí também cobra resistência.

