Paolla Oliveira se pronuncia sobre estreia caótica de Virginia Fonseca na Grande Rio

Ex-rainha de bateria saiu em defesa da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 10:14

Paolla Oliveira e Virginia Fonseca
Paolla Oliveira e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira comentou a aguardada estreia de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, na madrugada desta quarta-feira (18). A atriz, que ocupou o posto por sete anos, saiu em defesa da influenciadora, e disse que a loira demonstrou força e resistência ao enfrentar o peso da fantasia e as dores durante o desfile.

Segundo Paolla, a nova rainha de bateria mostrou entrega mesmo em meio às dificuldades enfrentadas na Marquês de Sapucaí. O costeiro, que tinha cerca de 12kg, exigiu esforço físico intenso e acabou retirado durante a passagem pela Avenida. Virginia também enfrentou problemas com o tapa-sexo, que descolou.

"Olha, a gente estava num lugar muito complexo, porque eu sei o que ela passou. Eu não consegui falar muito com ela; a gente se comunicou à distância. Mas com o (Mestre) Fafá, por exemplo, eu não consegui falar. Eu estava num lugar muito perto dos jurados e aí você se concentra para chegar ali e fazer bonito para eles, né? Então foi uma passagem meio rápida. Mas a gente se comunicou, e foi lindo, foi lindo demais! Amor, ela estava linda. E guerreira, tá?”, declarou a atriz, em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias.

Paolla também aproveitou para falar sobre as exigências físicas do Carnaval e relembrou experiências pessoais vividas na Sapucaí, reforçando que dor e desgaste fazem parte da rotina de quem assume fantasias grandiosas na Avenida.

"Para mim, foi a primeira vez com uma fantasia grandona, linda. Eu nem desfilei ontem, estava com uma cabeça que, até hoje, está amassada. É assim mesmo. O Carnaval tem suas exigências, né? Às vezes dói. É difícil quando você não lembra depois do Carnaval, ou do desfile, ou de alguma roupa que usou. Agora eu vou ver a última escola, gente. A derradeira, o Salgueiro. Um beijo pra vocês!", finalizou Oliveira.

A declaração reforça o coro de apoio a Virginia após uma estreia marcada por emoção, desgaste físico e grande exposição, em um dos desfiles mais comentados do Carnaval 2026.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador

Tags:

Carnaval Virginia rio de Janeiro Paolla Oliveira Virginia Fonseca Carnaval 2026 Paolla Oliveira E Virginia Grande rio Rainha de Bateria Sapucaí

