CARNAVAL

Lore Improta, Erika Januza e Paolla Oliveira: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Terceira noite do Camarote Nº1 foi recheada de celebridades

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:20

Lore Improta e Erika Januza Crédito: Divulgação

Assim como nos dois dias anteriores, a terceira noite do Camarote Nº1 foi recheada de celebridades. O espaço, que comemora 35 anos, recebeu uma série de famosos na última terça-feira (17), na última noite da maratona de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Nomes como Lore Improta, Erika Januza, Paolla Oliveira, Larissa Chehuen, Claudia Ohana, entre outros, circularam pelo camarote e viram Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro atravessarem a Marquês de Sapucaí.

Veja as fotos:

Famosos na 3ª noite do Camarote Nº1 1 de 32