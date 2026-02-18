Acesse sua conta
Lore Improta, Erika Januza e Paolla Oliveira: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Terceira noite do Camarote Nº1 foi recheada de celebridades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:20

Lore Improta e Erika Januza
Lore Improta e Erika Januza Crédito: Divulgação

Assim como nos dois dias anteriores, a terceira noite do Camarote Nº1 foi recheada de celebridades. O espaço, que comemora 35 anos, recebeu uma série de famosos na última terça-feira (17), na última noite da maratona de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. 

Nomes como Lore Improta, Erika Januza, Paolla Oliveira, Larissa Chehuen, Claudia Ohana, entre outros, circularam pelo camarote e viram Paraíso do Tuiuti, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos do Grande Rio e Acadêmicos do Salgueiro atravessarem a Marquês de Sapucaí.

Veja as fotos:

Famosos na 3ª noite do Camarote Nº1

Paolla Oliveira, Lore Improta, Erika Januza e Ju Ferraz por Reprodução/Instagram @camaroten1
Paolla Oliveira por Divulgação
Carla Diaz por Divulgação
Cleo Pires por Divulgação
Marcos Pitombo por Divulgação
Larissa Chehuen, Lore Improta e Malu Borges por Reprodução/Instagram @camaroten1
Malu Borges por Reprodução/Instagram @camaroten1
Lore Improta e Erika Januza por Divulgação
Rafa Uccman por Divulgação
Tina Calamba por Divulgação
Jordanna Maia por Divulgação
Barbara Fialho por Divulgação
Ex-jogador Elias beija esposa em camarote na Sapucaí por Natália Rampinelli/ AgNews
Joaquim Lopes e Marcella Fogaça beijam ao chegar ao camarote N1 por Marcelo Sá Barretto/Agnews
Lore Improta por Reprodução/Instagram @camaroten1
Lore Improta por Reprodução/Instagram @camaroten1
Lore Improta por Reprodução/Instagram @camaroten1
Claudia Ohana chega ao Camarote N1 por Marcelo Sá Barretto/AgNews
Hortência chega ao camarote N1 por Marcelo Sá Barretto/AgNews
Claudia Ohana chega ao Camarote N1 por Marcelo Sá Barretto/AgNews
Paolla Oliveira posa com os sócios do Camarote N1 por AgNews
Tati Quebra Barraco chega ao camarote N1 para a terceira e última noite de desfiles do grupo especial na Sapucaí por Marcelo Sá Barretto / Agnews
Tati Quebra Barraco chega ao camarote N1 para a terceira e última noite de desfiles do grupo especial na Sapucaí por Marcelo Sá Barretto / Agnews
Erika Januzza e Carla Diaz se encontram ao chegar n o camarote N1 por Marcelo Sá Barretto / Agnews
Erika Januzza e Carla Diaz se encontram ao chegar n o camarote N1 por Marcelo Sá Barretto / Agnews
Fausto, o Menzinho por Natália Rampinelli/ AgNews
André Marques encontra Fausto em camarote na Sapucaí por Natália Rampinelli/ AgNews
Camila de Lucas chega ao camarote N1 para a terceira e última noite de desfiles do grupo especial na Sapucaí por Marcelo Sá Barretto/Agnews
Camila de Lucas chega ao camarote N1 para a terceira e última noite de desfiles do grupo especial na Sapucaí por Marcelo Sá Barretto/Agnews
Arlindinho chega ao camarote N1 para encontrar a namorada Erika Januzza por Marcelo Sá Barretto/Agnews
Sarah Andrade beija o namorado em camarote na Sapucaí por Natalia Rampinelli/ AgNews
Sarah Andrade beija o namorado em camarote na Sapucaí por Natalia Rampinelli/ AgNews
1 de 32
Paolla Oliveira, Lore Improta, Erika Januza e Ju Ferraz por Reprodução/Instagram @camaroten1

Tags:

Carnaval Paolla Oliveira Carnaval 2026 Lore Improta Erika Januza Sapucaí Camarote nº1

