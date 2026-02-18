CIRCUITO OSMAR

Duas pessoas são feridas com seringas durante o Carnaval de Salvador

Polícia Civil investiga o caso

Maysa Polcri

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:34

Carnaval no Campo Grande Crédito: Arisson Marinho

Uma mulher de 58 anos e um homem, de 40, foram feridos por agulhas nas imediações do circuito Osmar, em Salvador, durante a terça-feira (17) de Carnaval. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Barris.

De acordo com informações da polícia, eles sofreram perfurações nas costas nas imediações do Campo Grande. Os dois foram atendidos no Posto de Saúde do Politeama, onde relataram terem sido agredidos com objeto semelhante a uma agulha. As vítimas foram submetidas ao teste rápido de HIV, prestaram depoimento e foram liberadas.