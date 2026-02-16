Acesse sua conta
Foliões são retirados dos trios de Xanddy e Olodum após irregularidades

Força-tarefa da Prefeitura de Salvador foi intensificada após problemas no circuito Dodô

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 23:21

Trio do Olodum enfrenta problemas no Circuito Dodô
Trio do Olodum enfrentou problemas no Circuito Dodô Crédito: Reprodução

Foliões que estavam em dois trios elétricos foram retirados dos veículos após irregularidades serem constatadas, no domingo (15), no circuito Dodô (Barra-Ondina). Segundo informações apuradas pela reportagem, uma fiscalização identificou superlotação e problemas mecânicos nos trios do Olodum e Xanddy Harmonia. 

Problemas no trio do Olodum causaram atrasos no percurso durante a tarde de domingo (15) e o trio percorreu parte do trajeto sem tocar música. Foram identificados irregularidades no controle das cordas, cordeiros, falha mecânica na embreagem do equipamento, pessoas que passaram mal e outras intercorrências.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (16), a banda lamentou o ocorrido. "Mesmo após nossos veículos passarem por vistoria prévia sem qualquer registro de problema, ao chegarmos para a saída, identificamos que dois pneus do carro de apoio estavam esvaziados, situação que exigiu atenção imediata das equipes envolvidas", disse o Olodum. 

Desfile do Olodum homenageia realeza africana

Já no trio elétrico comandado por Xanddy, um momento chamou atenção: o veículo andou de ré em meio aos foliões, em frente ao Farol da Barra. De acordo com Sosthenes Macêdo, secretário de Desenvolvimento Urbano de Salvador, a operação montada pela Prefeitura foi intensificada após a identificação de irregularidades. 

Para garantir o cumprimento das normas de segurança e preservar a integridade de todos, foi necessário acionar o apoio da Polícia Militar da Bahia, Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal de Salvador, que auxiliaram de forma integrada na retirada dos foliões dos veículos.

“Estamos atentos a essas inconformidades e não vamos aceitar nada que comprometa a segurança de quem está curtindo e trabalhando na festa. Falta pouco para terminar o Carnaval e temos que manter a segurança e alegria do evento. Não vamos aceitar esse tipo de situação”, afirmou.

As equipes técnicas seguem mantendo a fiscalização e verificando o cumprimento dos protocolos estruturais previamente estabelecidos para o Carnaval. 

