'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 22:08
Após repercutir nas redes sociais um vídeo em que aparece sendo carregada em meio aos foliões do bloco infantil Algodão Doce, Carla Perez se tornou alvo de críticas. Nesta segunda-feira (16), a dançarina e cantora publicou uma nota pedindo desculpas pela cena.
As imagens foram registradas no último domingo (15), durante apresentação no circuito Osmar (Campo Grande), que marcou o encerramento do comando de Carla à frente do bloco após mais de 20 anos.
Veja na íntegra a nota publicada por Carla Perez
No vídeo, a artista aparece nos ombros de um segurança negro, enquanto segura um celular, se emociona com uma música gospel que tocava no momento e cumprimenta o público.
Na nota, Carla afirmou que seu objetivo era conseguir contato mais próximo com os fãs e, por isso, subiu nos ombros do trabalhador. “A imagem que ficou é dura, e eu reconheço isso. Ainda que a intenção tenha sido boa, a cena reproduz simbologias que nos atravessam enquanto sociedade. Remete a desigualdades históricas que estruturam o nosso país e que jamais podem ser naturalizadas. Nada justifica”, escreveu.
Uma das críticas partiu da influenciadora e acadêmica Carla Akotirene, que afirmou ter deixado de celebrar o Carnaval este ano por não se sentir “à vontade de lidar com pretos nesta situação”.
“Acríticos dirão que o trabalhador não está sendo forçado a carregar a loira; outros dirão que ela é parda, como se o colorismo fosse irrelevante nas dinâmicas raciais. Minha xará, Carla, ganhou muito dinheiro dançando axé e sabe que, neste caso, ela ‘nasceu pra ser cabeça e o pobre preto calda’”, escreveu Akotirene.
A professora e escritora Bárbara Carine também comentou o vídeo, afirmando que as imagens causam desconforto em pessoas negras. “Eu vou nomear esse desconforto: ele é proveniente de uma imagem de subalternidade que foi historicamente construída para pessoas negras a partir da lógica escravocrata”, explicou.
A dançarina reiterou o pedido de desculpas e afirmou reconhecer o erro. “Errei. Reconheço. E, mais uma vez, peço desculpas. Reafirmo meu compromisso inegociável de combater qualquer prática ou simbologia que reforce o racismo estrutural”, declarou Carla Perez.