'Remete a desigualdades históricas': Carla Perez pede desculpas após subir nos ombros de segurança

Após repercutir nas redes sociais sendo carregada em meio aos foliões por um segurança negro, Carla Perez se tornou alvo de críticas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 22:08

Carla Perez pediu desculpas nas redes sociais
Carla Perez pediu desculpas nas redes sociais Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Após repercutir nas redes sociais um vídeo em que aparece sendo carregada em meio aos foliões do bloco infantil Algodão Doce, Carla Perez se tornou alvo de críticas. Nesta segunda-feira (16), a dançarina e cantora publicou uma nota pedindo desculpas pela cena.

As imagens foram registradas no último domingo (15), durante apresentação no circuito Osmar (Campo Grande), que marcou o encerramento do comando de Carla à frente do bloco após mais de 20 anos.

Veja na íntegra a nota publicada por Carla Perez

No vídeo, a artista aparece nos ombros de um segurança negro, enquanto segura um celular, se emociona com uma música gospel que tocava no momento e cumprimenta o público.

Na nota, Carla afirmou que seu objetivo era conseguir contato mais próximo com os fãs e, por isso, subiu nos ombros do trabalhador. “A imagem que ficou é dura, e eu reconheço isso. Ainda que a intenção tenha sido boa, a cena reproduz simbologias que nos atravessam enquanto sociedade. Remete a desigualdades históricas que estruturam o nosso país e que jamais podem ser naturalizadas. Nada justifica”, escreveu.

Uma das críticas partiu da influenciadora e acadêmica Carla Akotirene, que afirmou ter deixado de celebrar o Carnaval este ano por não se sentir “à vontade de lidar com pretos nesta situação”.

“Acríticos dirão que o trabalhador não está sendo forçado a carregar a loira; outros dirão que ela é parda, como se o colorismo fosse irrelevante nas dinâmicas raciais. Minha xará, Carla, ganhou muito dinheiro dançando axé e sabe que, neste caso, ela ‘nasceu pra ser cabeça e o pobre preto calda’”, escreveu Akotirene.

A professora e escritora Bárbara Carine também comentou o vídeo, afirmando que as imagens causam desconforto em pessoas negras. “Eu vou nomear esse desconforto: ele é proveniente de uma imagem de subalternidade que foi historicamente construída para pessoas negras a partir da lógica escravocrata”, explicou.

A dançarina reiterou o pedido de desculpas e afirmou reconhecer o erro. “Errei. Reconheço. E, mais uma vez, peço desculpas. Reafirmo meu compromisso inegociável de combater qualquer prática ou simbologia que reforce o racismo estrutural”, declarou Carla Perez.

