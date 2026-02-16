LIMPURB

Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Estudante de 24 anos morreu atropelada durante limpeza no circuito de Carnaval

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:52

Alice, de 24 anos, estudava na Ufba Crédito: Reprodução

Amigos da estudante Alice Contreiras, de 24 anos, que morreu após um acidente envolvendo um caminhão de limpeza urbana durante a madrugada desta segunda-feira (16), no circuito Barra-Ondina, precisaram ser socorridos após presenciarem a tragédia. As informações são da TV Bahia.

O grupo de jovens estava no local no momento em que o caminhão realizava a limpeza do percurso, logo após a passagem dos trios elétricos. Segundo relatos, alguns amigos ainda teriam tentado alertar a jovem para que não subisse no veículo, que já estava em operação.

Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito 1 de 6

Após o acidente, parte dos amigos entrou em estado de choque diante do que viram. Alguns precisaram ser levados a unidades de saúde para atendimento médico, enquanto um dos colegas permaneceu no posto policial montado no circuito, visivelmente abalado.

O corpo da jovem segue no Instituto Médico Legal (IML), aguardando liberação para que a família realize o velório e o sepultamento.

Segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a jovem subiu no caminhão sem autorização, escorregou e caiu sob uma das rodas do veículo. O socorro foi acionado imediatamente, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Em entrevista à TV Bahia, o prefeito Bruno Reis afirmou que testemunhas apontam que o caso foi um acidente e destacou que o motorista e a equipe de limpeza também ficaram abalados com o ocorrido.