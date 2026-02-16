Acesse sua conta
Após acidente na Barra, amigos de jovem entram em estado de choque e precisam ser socorridos

Estudante de 24 anos morreu atropelada durante limpeza no circuito de Carnaval

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:52

Alice, de 24 anos, estudava na Ufba
Alice, de 24 anos, estudava na Ufba

Amigos da estudante Alice Contreiras, de 24 anos, que morreu após um acidente envolvendo um caminhão de limpeza urbana durante a madrugada desta segunda-feira (16), no circuito Barra-Ondina, precisaram ser socorridos após presenciarem a tragédia. As informações são da TV Bahia.

O grupo de jovens estava no local no momento em que o caminhão realizava a limpeza do percurso, logo após a passagem dos trios elétricos. Segundo relatos, alguns amigos ainda teriam tentado alertar a jovem para que não subisse no veículo, que já estava em operação.

Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito

Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador por Reprodução TV Bahia / Redes sociais

'Motorista da Limpurb está muito abalado', diz Bruno Reis após acidente no circuito Barra-Ondina

Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador

Após o acidente, parte dos amigos entrou em estado de choque diante do que viram. Alguns precisaram ser levados a unidades de saúde para atendimento médico, enquanto um dos colegas permaneceu no posto policial montado no circuito, visivelmente abalado.

O corpo da jovem segue no Instituto Médico Legal (IML), aguardando liberação para que a família realize o velório e o sepultamento.

Segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a jovem subiu no caminhão sem autorização, escorregou e caiu sob uma das rodas do veículo. O socorro foi acionado imediatamente, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Em entrevista à TV Bahia, o prefeito Bruno Reis afirmou que testemunhas apontam que o caso foi um acidente e destacou que o motorista e a equipe de limpeza também ficaram abalados com o ocorrido.

Em nota, a Limpurb lamentou o caso e reforçou que é proibido subir nos veículos de limpeza durante a operação, justamente para evitar riscos.

Carnaval 2026

