CARNAVAL

'Motorista da Limpurb está muito abalado', diz Bruno Reis após morte de foliã no circuito Barra-Ondina

Jovem morreu após ser atropelada por caminhão de limpeza na madrugada desta segunda-feira (16)

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 12:20

Caminhão fazia limpeza da avenida no momento do acidente Crédito: Reprodução

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, lamentou na manhã desta segunda-feira (16) a morte de uma estudante de 24 anos após um acidente envolvendo um caminhão de limpeza urbana no circuito Barra-Ondina, durante a operação de limpeza após a passagem dos trios elétricos.

Segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a jovem, identificada como Alice Contreiras, subiu no caminhão sem autorização enquanto o veículo estava em operação, escorregou e caiu sob uma das rodas. O socorro foi acionado, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Durante a entrevista, o prefeito falou do impacto da tragédia sobre os trabalhadores envolvidos na operação e afirmou que testemunhas confirmam que se tratou de um acidente.

“O motorista e a equipe da Limpurb estão todos muito abalados. Há diversas testemunhas de que foi um acidente”, declarou em entrevista à TV Bahia, acrescentando que a vítima teria sido alertada para não subir no veículo.

O gestor também fez um apelo para que foliões respeitem as orientações de segurança e evitem subir em equipamentos de limpeza durante a festa.

Em nota, a Limpurb lamentou o ocorrido, prestou solidariedade aos familiares e reforçou que é proibido o acesso de foliões aos veículos de limpeza, justamente para evitar riscos e acidentes.