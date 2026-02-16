AO VIVO: assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026 desta segunda (16)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14:26
O Carnaval de Salvador começou! Não quer ir pra rua e quer curtir tudo o que está rolando? Assista ao vivo:
Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)
Programação do Circuito Dodô
• Coruja — Ivete Sangalo
• Bloco Camaleão — Bell Marques
• Filhos de Gandhy — Banda Show Gandhy
• Filhas de Gandhy
• Me Abraça — Durval Lelys
• Bloco da Segunda — Xanddy Harmonia
• Trio Armandinho, Dodô e Osmar — Banda Armandinho, Dodô e Osmar
• Vem Comigo — Carla Cristina
• Trio Daniela Mercury (sem cordas) — Daniela Mercury
• Cortejo Afro — Banda Cortejo Afro
• Trio Psirico (sem cordas) — Psirico
• Trio Guga Meyra (trio sem cordas) — Guga Meyra
• Trio Luiz Caldas (sem cordas) — Luiz Caldas
• Vem Sambar / Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia — Gal do Beco, Edil Pacheco e Aloísio Menezes
• Ecológico Meio Ambiente — Uil Nascimento
• Jaké — Banda Jaké, Neivaldo do Tchaco e Coisa de Acender
• Tê Tê Tê
• Muzenza — Banda Afro Muzenza
• Trio A Dama (trio sem cordas) — A Dama
• Trio Pedro Chamusca (sem cordas) — Pedro Chamusca
• Pipoquinha do Tio Paulinho (sem cordas) — Tio Paulinho
• Projeto Animou Geral — Sindmúsico / Comcar
• Trio Olodum (sem cordas) — Banda Olodum
• Trio Tayrone — Tayrone
• Trio do Arrocha
• Trio Bloquinho Delas — Bloquinho Delas
• Commanche do Pelô
• Zum Zum Mel — Banda Release e Jorge Dragão
• Didá — Didá Banda Feminina
• Trio Aline Rosa (sem cordas) — Aline Rosa
• Trio Parangolé — Parangolé
• Bloco da Saudade — Banda da Saudade
• As Muquiranas — La Fúria
• Trio Berguinho / Filomena Bagaceira — Filomena Bagaceira
• Os Internacionais — Banda Mel
• Mudança do Garcia
• Trio Igor Kannário (sem cordas) — Igor Kannário
• Trio Silvano Sales (sem cordas) — Silvano Sales
• Trio Diggo — Diggo
• Trio Alexandre Leão — Alexandre Leão
• Trio Larissa Mello — Larissa Mello
• Trio Nando Borges — Nando Borges
• Trio Toque Dez (sem cordas) — Toque Dez
• As Kuviteiras
• Projeto Especial Nelson Rufino — 60 anos de samba (Nelson Rufino e Batifun)
• Trio Comcar 1
• Arrastão dos Mutantes
• Bloco 2 da Gira
• Ilê Aiyê — Band’Aiyê
• Trio Ah! Chapa — Ah! Chapa
• Millenar — Ney de Resenha e K Entre Nós
• Bloco do Cajá — Cirilo Teclas
• Celebração na Palma da Mão
• Afro Reggae Bahia
• Trio Edu Casanova — Edu Casanova
• Kayala da Bahia
• Trio do Comcar 2
• Trio DH8 — DH8
• Pipokê do 100 Censura
• Afoxé Ilê Oyá
• Baba Afoman
• Insabá Mazá
• Bloco Afro Aguerê
• Tempero de Negro
• Bloco da Capoeira / Afro Mangangá — Fanfarra
• Chabis’c
• Afrobogum
• Ki Beleza
• Araiyê
• Arca do Axé
• Jogo do Ifá
• Mundo Negro
• Omo Izó
• Reggae o Bloco
• Abuse e Use
• Laroyê Arriba
• Filhos de Jhá
• Filhos de Korin Efan
• Filhos de Ogun de Ronda
• Filhos de Omolum
• Ginga do Negro
• Ilê Oyá
• Mania de Sambar / As Gostosas
• Reduto do Samba — Escandurras
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.