AO VIVO: assista à transmissão do Carnaval de Salvador 2026 desta segunda (16)

Bell, Ivete Sangalo, Igor Kannário, Paragonlé e muito mais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14:26

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Vitor Santos / AgNews

O Carnaval de Salvador começou! Não quer ir pra rua e quer curtir tudo o que está rolando? Assista ao vivo:

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

Programação do Circuito Dodô

Confira abaixo a programação completa nos principais circuitos da festa:

Circuito Barra-Ondina (Dodô) — a partir das 14h30

• Coruja — Ivete Sangalo

• Bloco Camaleão — Bell Marques

• Filhos de Gandhy — Banda Show Gandhy

• Filhas de Gandhy

• Me Abraça — Durval Lelys

• Bloco da Segunda — Xanddy Harmonia

• Trio Armandinho, Dodô e Osmar — Banda Armandinho, Dodô e Osmar

• Vem Comigo — Carla Cristina

• Trio Daniela Mercury (sem cordas) — Daniela Mercury

• Cortejo Afro — Banda Cortejo Afro

• Trio Psirico (sem cordas) — Psirico

• Trio Guga Meyra (trio sem cordas) — Guga Meyra

• Trio Luiz Caldas (sem cordas) — Luiz Caldas

• Vem Sambar / Alegria Alegria Viva o Carnaval da Bahia — Gal do Beco, Edil Pacheco e Aloísio Menezes

• Ecológico Meio Ambiente — Uil Nascimento

• Jaké — Banda Jaké, Neivaldo do Tchaco e Coisa de Acender

• Tê Tê Tê

• Muzenza — Banda Afro Muzenza

• Trio A Dama (trio sem cordas) — A Dama

• Trio Pedro Chamusca (sem cordas) — Pedro Chamusca

Circuito Campo Grande (Osmar) — a partir das 10h30

• Pipoquinha do Tio Paulinho (sem cordas) — Tio Paulinho

• Projeto Animou Geral — Sindmúsico / Comcar

• Trio Olodum (sem cordas) — Banda Olodum

• Trio Tayrone — Tayrone

• Trio do Arrocha

• Trio Bloquinho Delas — Bloquinho Delas

• Commanche do Pelô

• Zum Zum Mel — Banda Release e Jorge Dragão

• Didá — Didá Banda Feminina

• Trio Aline Rosa (sem cordas) — Aline Rosa

• Trio Parangolé — Parangolé

• Bloco da Saudade — Banda da Saudade

• As Muquiranas — La Fúria

• Trio Berguinho / Filomena Bagaceira — Filomena Bagaceira

• Os Internacionais — Banda Mel

• Mudança do Garcia

• Trio Igor Kannário (sem cordas) — Igor Kannário

• Trio Silvano Sales (sem cordas) — Silvano Sales

• Trio Diggo — Diggo

• Trio Alexandre Leão — Alexandre Leão

• Trio Larissa Mello — Larissa Mello

• Trio Nando Borges — Nando Borges

• Trio Toque Dez (sem cordas) — Toque Dez

• As Kuviteiras

• Projeto Especial Nelson Rufino — 60 anos de samba (Nelson Rufino e Batifun)

• Trio Comcar 1

• Arrastão dos Mutantes

• Bloco 2 da Gira

• Ilê Aiyê — Band’Aiyê

• Trio Ah! Chapa — Ah! Chapa

• Millenar — Ney de Resenha e K Entre Nós

• Bloco do Cajá — Cirilo Teclas

• Celebração na Palma da Mão

• Afro Reggae Bahia

• Trio Edu Casanova — Edu Casanova

• Kayala da Bahia

• Trio do Comcar 2

• Trio DH8 — DH8

• Pipokê do 100 Censura

Circuito Batatinha (Pelourinho)

• Afoxé Ilê Oyá

• Baba Afoman

• Insabá Mazá

• Bloco Afro Aguerê

• Tempero de Negro

• Bloco da Capoeira / Afro Mangangá — Fanfarra

• Chabis’c

• Afrobogum

• Ki Beleza

• Araiyê

• Arca do Axé

• Jogo do Ifá

• Mundo Negro

• Omo Izó

• Reggae o Bloco

• Abuse e Use

• Laroyê Arriba

• Filhos de Jhá

• Filhos de Korin Efan

• Filhos de Ogun de Ronda

• Filhos de Omolum

• Ginga do Negro

• Ilê Oyá

• Mania de Sambar / As Gostosas

• Reduto do Samba — Escandurras

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

