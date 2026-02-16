Concursos públicos abertos têm mais de duas mil vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05:18
Mesmo no meio da folia, aqueles que procuram estabilidade no mercado de trabalho precisam estar atentos a agenda de concursos públicos abertos. Para estes, há uma semana movimentada no calendário de concursos a partir desta segunda-feira (16).
Concursos com editais publicados ou inscrições abertas concentram quase duas mil vagas imediatas em diferentes regiões do país, com oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 13 mil, além de benefícios.
Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento, organizados do maior para o menor salário:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Vagas: 274
Salário: até R$ 13.288,85
Inscrições: de 25 de fevereiro até 20 de março de 2026
Taxa: R$ 100,00 Até R$ 150,00
Banca: Instituto AOCP
Força Aérea Brasileira (FAB)
Vagas: 272
Salário: até R$ 10 mil
Inscrições: até 13 de março 2026
Taxa: R$ 150
Banca: FAB
Exército - Colégios Militares
Vagas: 80
Salário: até R$ 6.180,86
Inscrições: até 24 de fevereiro de 2026
Taxa: R$ 154
Banca: Igecap
Prefeitura de Santo Antônio de Pádua (RJ)
Vagas: 420
Salário: até R$ 5.318,00
Inscrições: até 6 de março
Taxa: de R$ 65 a R$ 105
Banca: Instituto Referência
Guarda Civil Metropolitana de São Paulo
Vagas: 500
Salário: até R$ 4.127,52
Inscrições: até 03 de março de 2026
Taxa: R$ 98
Banca: Vunesp
Concurso Marinha - Aprendizes-marinheiros
Vagas: 850
Salário: até R$ 2.294,50
Inscrições: até 25 de fevereiro de 2026
Taxa: R$ 53,00
Banca: Marinha