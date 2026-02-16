OPORTUNIDADE

Concursos públicos abertos têm mais de duas mil vagas e salários de até R$ 13,2 mil

Oportunidades são para candidatos de níveis médio, técnico e superior

Wendel de Novais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05:18

Mesmo no meio da folia, aqueles que procuram estabilidade no mercado de trabalho precisam estar atentos a agenda de concursos públicos abertos. Para estes, há uma semana movimentada no calendário de concursos a partir desta segunda-feira (16).

Concursos com editais publicados ou inscrições abertas concentram quase duas mil vagas imediatas em diferentes regiões do país, com oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 13 mil, além de benefícios.

Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento, organizados do maior para o menor salário:



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

Vagas: 274

Salário: até R$ 13.288,85

Inscrições: de 25 de fevereiro até 20 de março de 2026

Taxa: R$ 100,00 Até R$ 150,00

Força Aérea Brasileira (FAB)

Vagas: 272

Salário: até R$ 10 mil

Inscrições: até 13 de março 2026

Taxa: R$ 150

Exército - Colégios Militares

Vagas: 80

Salário: até R$ 6.180,86

Inscrições: até 24 de fevereiro de 2026

Taxa: R$ 154

Prefeitura de Santo Antônio de Pádua (RJ)

Vagas: 420

Salário: até R$ 5.318,00

Inscrições: até 6 de março

Taxa: de R$ 65 a R$ 105

Guarda Civil Metropolitana de São Paulo

Vagas: 500

Salário: até R$ 4.127,52

Inscrições: até 03 de março de 2026

Taxa: R$ 98

Concurso Marinha - Aprendizes-marinheiros

Vagas: 850

Salário: até R$ 2.294,50

Inscrições: até 25 de fevereiro de 2026