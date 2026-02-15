CARNAVAL 2026

Drones iluminam o céu em homenagem a Preta Gil e emocionam foliões no Carnaval de Salvador

Tributo aconteceu na varanda do camarote de Gilberto Gil, enquanto o trio de Daniela Mercury passava pelo circuito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 21:43

Preta Gil é homenageada Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO

O céu do circuito Dodô, na Barra-Ondina, ganhou um dos momentos mais marcantes do Carnaval de Salvador. Neste domingo (15), um espetáculo de drones iluminou a noite em homenagem a Preta Gil, que neste ano é o grande nome celebrado no Expresso 2222, tradicional camarote comandado por Gilberto Gil.

Camarote Expresso 2222 celebra Preta Gil; confira registros 1 de 7

Da varanda do espaço, Caetano Veloso, Paula Lavigne e Gil acompanharam atentos a formação das imagens no céu. Os drones desenharam o rosto de Preta e, em seguida, exibiram a frase “Preta, essa festa é sua”, arrancando aplausos e celulares erguidos do público que acompanhava tudo da rua.

O tributo aconteceu no momento em que o trio de Daniela Mercury passava pelo circuito, ampliando a emoção da cena. "A ausência da Preta é, na verdade, uma grande presença. Mesmo não estando fisicamente aqui, ela está em cada detalhe do Camarote Expresso 2222, que carrega muito da sua energia, da sua generosidade e da sua história. A Preta sempre fez questão de trazer para a Bahia as pessoas que cruzavam o caminho dela ao longo do ano. A falta que ela faz é imensa para todos nós, especialmente para a família, mas estar reunidos no Carnaval em homenagem a ela traz uma tranquilidade ao coração. E vai ser para sempre Preta no 2222”, afirma Flora Gil.

A homenagem reforça o simbolismo deste ano para o Expresso 2222, que dedica sua programação à memória da artista.

No Carnaval de 2025, Preta esteve no camarote e aproveitou a festa ao lado da família e amigos, mesmo enfrentando um câncer. A cantora morreu em 20 de julho de 2025.

A homenagem com drones transformou o céu em palco e emocionou quem estava na varanda do Expresso e também na pipoca, em um dos registros mais simbólicos desta edição da festa.

Caetano, Gil e Flora no Expresso 2222 1 de 4