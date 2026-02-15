CARNAVAL

Meninos Rei celebram 10 anos de marca com agenda intensa entre Salvador e Rio de Janeiro

Estilistas marcaram presença no Camarote Brown neste domingo (15)

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 23:20

Meninos Rei Crédito: Kamila Macedo/CORREIO

A marca de roupas baiana Meninos Rei marcou presença no Camarote Brown neste domingo (15), para prestigiar Carlinhos Brown e Licia Fabio, anfitriões da noite.

Os irmãos e criadores da grife, Júnior e Céu Rocha, comentaram em entrevista ao Correio, que consideram Brown um padrinho na sua trajetória. "Eu costumo dizer sempre que Carlinhos e Margareth são os nossos padrinhos, porque Carlinhos foi o primeiro artista masculino e Margareth a primeira artista a vestir a marca", revelou Júnior.

O momento é de celebração para a marca, que completa uma década de existência. Segundo os estilistas, o Carnaval de 2026 tem sido reflexo de um trabalho que começou meses antes. "Pra gente está sendo muito intenso. Na verdade, já vem acontecendo alguns meses antes e a gente está muito feliz porque vestimos grandes artistas", celebraram. Além da ministra da Cultura, Margareth Menezes, a marca assinou este ano figurinos para nomes como Banda Mel e Sambaiana.

A estética da Meninos Rei, fundamentada na moda ancestral e africana, busca romper com padrões eurocentrados: "Nossas referências são ancestrais. Bebemos diariamente dessa fonte com tecido africano, maximalismo e volumetria".

Essa identidade foi levada recentemente para a São Paulo Fashion Week, com uma coleção focada na cultura popular do Recôncavo Baiano, que serviu como prelúdio para o próximo passo da dupla.

Sem tempo para descanso, os irmãos seguem do Camarote Brown diretamente para o Aeroporto de Salvador com destino ao Rio de Janeiro. Na Sapucaí, eles estreiam assinando a diretoria da Beija-Flor de Nilópolis. A escola de samba desfila com o enredo que homenageia o "Bembé", o maior Candomblé de rua do mundo, realizado em Santo Amaro.

Para os irmãos, assinar esses figurinos na Beija-flor coroa um ciclo de sucesso e representatividade. "É um momento que a gente vai coroar nosso Carnaval. Estamos com o coração cheio de felicidade e alegria", finalizou a dupla.