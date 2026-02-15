Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meninos Rei celebram 10 anos de marca com agenda intensa entre Salvador e Rio de Janeiro

Estilistas marcaram presença no Camarote Brown neste domingo (15)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 23:20

Meninos Rei
Meninos Rei Crédito: Kamila Macedo/CORREIO

A marca de roupas baiana Meninos Rei marcou presença no Camarote Brown neste domingo (15), para prestigiar Carlinhos Brown e Licia Fabio, anfitriões da noite.

Os irmãos e criadores da grife, Júnior e Céu Rocha, comentaram em entrevista ao Correio, que consideram Brown um padrinho na sua trajetória. "Eu costumo dizer sempre que Carlinhos e Margareth são os nossos padrinhos, porque Carlinhos foi o primeiro artista masculino e Margareth a primeira artista a vestir a marca", revelou Júnior.

O momento é de celebração para a marca, que completa uma década de existência. Segundo os estilistas, o Carnaval de 2026 tem sido reflexo de um trabalho que começou meses antes. "Pra gente está sendo muito intenso. Na verdade, já vem acontecendo alguns meses antes e a gente está muito feliz porque vestimos grandes artistas", celebraram. Além da ministra da Cultura, Margareth Menezes, a marca assinou este ano figurinos para nomes como Banda Mel e Sambaiana.

A estética da Meninos Rei, fundamentada na moda ancestral e africana, busca romper com padrões eurocentrados: "Nossas referências são ancestrais. Bebemos diariamente dessa fonte com tecido africano, maximalismo e volumetria".

Essa identidade foi levada recentemente para a São Paulo Fashion Week, com uma coleção focada na cultura popular do Recôncavo Baiano, que serviu como prelúdio para o próximo passo da dupla.

Sem tempo para descanso, os irmãos seguem do Camarote Brown diretamente para o Aeroporto de Salvador com destino ao Rio de Janeiro. Na Sapucaí, eles estreiam assinando a diretoria da Beija-Flor de Nilópolis. A escola de samba desfila com o enredo que homenageia o "Bembé", o maior Candomblé de rua do mundo, realizado em Santo Amaro.

Camarote Brown

Camarote Brown por Divulgação
Camarote Brown por Divulgação
Camarote Brown por Divulgação
Camarote Brown por Divulgação
1 de 4
Camarote Brown por Divulgação

Para os irmãos, assinar esses figurinos na Beija-flor coroa um ciclo de sucesso e representatividade. "É um momento que a gente vai coroar nosso Carnaval. Estamos com o coração cheio de felicidade e alegria", finalizou a dupla.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Salvador Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Carnaval 2026: veja looks dos famosos na folia em Salvador e no Rio de Janeiro

Carnaval 2026: veja looks dos famosos na folia em Salvador e no Rio de Janeiro
Imagem - 'Carnaval especial': Scheila Carvalho celebra sucesso de “Panamera” e folia em família

'Carnaval especial': Scheila Carvalho celebra sucesso de “Panamera” e folia em família
Imagem - Carlinhos Brown reúne artistas, fãs e recebe homenagens em noite movimentada no Camarote Brown

Carlinhos Brown reúne artistas, fãs e recebe homenagens em noite movimentada no Camarote Brown

MAIS LIDAS

Imagem - Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'
01

Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
02

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Imagem - Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar
03

Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos depois de hoje (15 de fevereiro) e uma nova fase traz mais leveza e clareza
04

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos depois de hoje (15 de fevereiro) e uma nova fase traz mais leveza e clareza