FESTA

Carnaval 2026: veja looks dos famosos na folia em Salvador e no Rio de Janeiro

Brilho e transparência são protagonistas na festa

Millena Marques

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 00:11

mel fronckowiak Crédito: AgNews/@paulo_tauil

No Carnaval 2026, os famosos elevaram o brilho e a ousadia dos looks em blocos, camarotes e trios elétricos. Bruna Marquezine apostou em um vestido transparente, que custou cerca de R$ 15 mil, para curtir o primeiro dia de Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo no sábado (14), em Salvador. Já Sasha apostou em um look branco, com pedras. Veja abaixo fotos dos looks dos famosos: