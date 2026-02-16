Carnaval 2026: veja looks dos famosos na folia em Salvador e no Rio de Janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 00:11
No Carnaval 2026, os famosos elevaram o brilho e a ousadia dos looks em blocos, camarotes e trios elétricos. Bruna Marquezine apostou em um vestido transparente, que custou cerca de R$ 15 mil, para curtir o primeiro dia de Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo no sábado (14), em Salvador. Já Sasha apostou em um look branco, com pedras. Veja abaixo fotos dos looks dos famosos:
Looks dos famosos no Carnaval de Salvador