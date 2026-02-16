Acesse sua conta
Carnaval 2026: veja looks dos famosos na folia em Salvador e no Rio de Janeiro

Brilho e transparência são protagonistas na festa

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 00:11

Mel Fronckowiak, Taís Araújo e Rodrigo Santoro
mel fronckowiak Crédito: AgNews/@paulo_tauil

No Carnaval 2026, os famosos elevaram o brilho e a ousadia dos looks em blocos, camarotes e trios elétricos. Bruna Marquezine apostou em um vestido transparente, que custou cerca de R$ 15 mil, para curtir o primeiro dia de Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo no sábado (14), em Salvador. Já Sasha apostou em um look branco, com pedras. Veja abaixo fotos dos looks dos famosos:

Looks dos famosos no Carnaval de Salvador

Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
João Lucas e Sasha prestigiam a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval 2026 por Vitor Santos / AgNews
Giovanna Cordeiro por WEBERT BELICIO
Alinne Riscado por AgNews
Alinne Moraes por AgNews
mel fronckowiak por AgNews/@paulo_tauil
Débora Block por AgNews
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Marcelo Sangalo por Divulgação
Bruninho do Vôlei por AgNews
Bruna Gonçalves por AgNews
Giovanna Pitel por AgNews
Claudia Abreu por AgNews
Lula na Sapucaí por AgNews
Gabriela Loran por Thiago Duran e Caio Duran
Camila Pitanga e Cris Vianna por Marcelo Sá Barretto/Agnews
Alanis Guillen no Camarote Salvador por Thiago Duran e Caio Duran
Maya Massafera por Reprodução
Ana Clara no Carnaval de Salvador por Reprodução
Caio Manhente por Felipe Sena/CORREIO
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Famosos curtem o camarote Expresso2222 por Tomzé Fonseca/ Agnews
Silvia Braz curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Tia Má curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Hugo Gloss curte trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
1 de 37
Bruna Marquezine troca carinhos com Shawn Mendes por Webert Belicio / Agnews

