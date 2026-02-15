CORREIO FOLIA

Carlinhos Brown reúne artistas, fãs e recebe homenagens em noite movimentada no Camarote Brown

Anfitrião recepcionou convidados no circuito Barra-Ondina antes de seguir para apresentações em outros estados

K Kamila Macedo

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 23:35

Após apresentação no Campo Grande, Carlinhos Brown compareceu ao seu camarote na noite de domingo (15), em um momento marcado pela recepção de convidados e interações no circuito.

Com um sorriso no rosto, o cantor recebeu o público no local, tirando fotos e atendendo aos presentes. Durante a passagem do trio elétrico de Claudia Leitte pelo camarote, que contava com a presença da sexóloga Cátia Damasceno, houve uma troca de afetividades entre os artistas. Relembrando a parceria no programa The Voice Brasil, Claudia afirmou a Cátia: "Ele é o maior gênio da minha terra, de Salvador".

Enquanto a cantora declarava seu amor ao público, o Cacique do Candeal retribuía o gesto. Para chegar ao veículo, Brown atravessou a multidão da pipoca e subiu ao trio elétrico. Na ocasião, Claudia Leitte também referenciou a presença de Licia Fabio, uma das organizadoras de seu casamento e promoter do Camarote Brown.

No trio, Carlinhos defendeu a artista em relação às recentes polêmicas sobre manifestações religiosas no Carnaval. "Claudia Leitte é um fenômeno da música mundial. Não ligue para aqueles que ficam dizendo que você não pode falar de Deus no Carnaval. Todos os lugares têm que falar de Deus, de Jesus", declarou. Em seguida, os dois cantaram juntos, agitando o circuito Barra-Ondina.

Após retornar ao camarote, o cantor seguiu para sua próxima agenda como atração do Camarote Harém Soho. Brown continua sua programação nesta segunda-feira (16) em Minas Gerais, onde canta no Santa Folia, em Santa Maria de Itabira. Na terça-feira (17), ele se apresenta em Natal, no Rio Grande do Norte.

O artista retorna à capital baiana na quarta-feira para comandar o Arrastão de Cinzas. Já as atividades do Camarote Brown se encerram no dia anterior, terça-feira (17).