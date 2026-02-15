Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atriz de Vale Tudo, Edvana Carvalho reforça importância do samba para Carnaval de Salvador

Ela esteve presente no Camarote Brown neste sábado (14)

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 07:38

Edvana Carvalho curtiu Carnaval de Salvador
Edvana Carvalho curtiu Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Dona do famoso bordão "É a Bahia", a atriz Edvana Carvalho, que esteve recentemente no remake de Vale Tudo, destaca importância de Salvador celebrar o Samba como tema do Carnaval em 2026: "Eu gosto de todos os ritmos, mas o samba é a célula matriz".

"O Samba Nasceu Aqui" é o tema oficial do Carnaval de Salvador em 2026. A escolha busca homenagear o marco histórico de 110 anos da primeira gravação comercial do gênero no Brasil: a canção "Pelo Telefone", registrada em 1916.

Para Edvana, a escolha do tema não é apenas uma homenagem, mas também uma forma de celebrar a ancestralidade. "Cento e dez anos de samba. Acho que era necessária essa homenagem. Toda a musicalidade que existe no Carnaval vem dessa célula do samba, que vem das músicas tocadas na religião de matriz africana", pontuou a atriz.

E não negando sua origem soteropolitana, a baiana não abre mão de vivenciar um pouco das festas carnavalescas. "Por enquanto estou bem 'light' nesse Carnaval, fazendo minha pipoca", brincou.

Famosos marcaram presença no Camarote Salvador

Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran
1 de 18
Famosos curtiram o camarote Salvador na terceira noite por Thiago Duran e Caio Duran

Edvana, que já passou pelo Camarote Marta Góes, confirmou presença em um dos momentos mais tradicionais da folia baiana: "Com certeza vou estar na Mudança do Garcia".

A artista também ressaltou a força dos blocos afro e o clima de proteção que emana das comunidades. "Não consegui estar no Ilê Aiyê, mas o que deve estar acontecendo no Curuzu está pairando por toda a cidade. A gente se sente muito protegida com a saída do Ilê".

Leia mais

Imagem - Após hiato de cinco anos, Astrid Fontenelle retorna ao Carnaval de Salvador

Após hiato de cinco anos, Astrid Fontenelle retorna ao Carnaval de Salvador

Imagem - No Camarote Salvador, Pizane diz que entraria diferente no BBB: ‘Mais voltado para o jogo’

No Camarote Salvador, Pizane diz que entraria diferente no BBB: ‘Mais voltado para o jogo’

Imagem - FOTOS: Veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste sábado (14)

FOTOS: Veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste sábado (14)

Além da folia, 2026 reserva projetos profundos para a atriz. Edvana Carvalho compartilhou que vive um momento gratificante em sua trajetória profissional e acadêmica, equilibrando a atuação com os estudos.

"Tenho tido encontros lindos com o cinema baiano e isso está sendo muito gratificante para mim. Além disso, sigo com meu mestrado e minha relação com a educação, com a 'escrevivência', com a literatura e a dramaturgia. Vou navegando por mares", finalizou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Edvana Carvalho

Mais recentes

Imagem - Melly promete disco novo para o primeiro semestre e escolhe música preferida do Carnaval

Melly promete disco novo para o primeiro semestre e escolhe música preferida do Carnaval
Imagem - Lucas Leto relembra ligação de Preta Gil e fala da emoção de abrir o Carnaval: 'Momento histórico'

Lucas Leto relembra ligação de Preta Gil e fala da emoção de abrir o Carnaval: 'Momento histórico'
Imagem - VÍDEO: mestre-sala e porta-bandeira caem após escorregão em óleo durante desfile

VÍDEO: mestre-sala e porta-bandeira caem após escorregão em óleo durante desfile

MAIS LIDAS

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
01

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa deste sábado (14)
02

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa deste sábado (14)

Imagem - Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson
03

Torcida do Corinthians planejava 'invadir' casa do BBB 26 com helicóptero para enviar recado a Edilson

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
04

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete