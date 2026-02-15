'É A BAHIA'

Atriz de Vale Tudo, Edvana Carvalho reforça importância do samba para Carnaval de Salvador

Ela esteve presente no Camarote Brown neste sábado (14)

Kamila Macedo

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 07:38

Edvana Carvalho curtiu Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Dona do famoso bordão "É a Bahia", a atriz Edvana Carvalho, que esteve recentemente no remake de Vale Tudo, destaca importância de Salvador celebrar o Samba como tema do Carnaval em 2026: "Eu gosto de todos os ritmos, mas o samba é a célula matriz".

"O Samba Nasceu Aqui" é o tema oficial do Carnaval de Salvador em 2026. A escolha busca homenagear o marco histórico de 110 anos da primeira gravação comercial do gênero no Brasil: a canção "Pelo Telefone", registrada em 1916.

Para Edvana, a escolha do tema não é apenas uma homenagem, mas também uma forma de celebrar a ancestralidade. "Cento e dez anos de samba. Acho que era necessária essa homenagem. Toda a musicalidade que existe no Carnaval vem dessa célula do samba, que vem das músicas tocadas na religião de matriz africana", pontuou a atriz.

E não negando sua origem soteropolitana, a baiana não abre mão de vivenciar um pouco das festas carnavalescas. "Por enquanto estou bem 'light' nesse Carnaval, fazendo minha pipoca", brincou.

Edvana, que já passou pelo Camarote Marta Góes, confirmou presença em um dos momentos mais tradicionais da folia baiana: "Com certeza vou estar na Mudança do Garcia".

A artista também ressaltou a força dos blocos afro e o clima de proteção que emana das comunidades. "Não consegui estar no Ilê Aiyê, mas o que deve estar acontecendo no Curuzu está pairando por toda a cidade. A gente se sente muito protegida com a saída do Ilê".

Além da folia, 2026 reserva projetos profundos para a atriz. Edvana Carvalho compartilhou que vive um momento gratificante em sua trajetória profissional e acadêmica, equilibrando a atuação com os estudos.

"Tenho tido encontros lindos com o cinema baiano e isso está sendo muito gratificante para mim. Além disso, sigo com meu mestrado e minha relação com a educação, com a 'escrevivência', com a literatura e a dramaturgia. Vou navegando por mares", finalizou.