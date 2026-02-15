ROMANCE NA FOLIA

Entre beijos e dança: 5 momentos de romance entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador

Casal foi visto dançando, trocando carinhos e curtindo o trio de Ivete Sangalo no circuito da folia baiana

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 09:22

Shawn Mendes e Bruna Marquezine no trio de Ivete Crédito: ReproduçÃO

A presença de Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador movimentou a folia neste sábado (14). Os dois foram flagrados em clima de romance enquanto acompanhavam o trio elétrico de Ivete Sangalo, com direito a dança, abraços e trocas de carinho ao longo do circuito.

O cantor canadense demonstrou estar aproveitando ao máximo sua temporada no Brasil, seja em cima do trio ou misturado ao público na pipoca. A proximidade entre ele e a atriz vem sendo comentada desde novembro, quando Shawn esteve no Rio de Janeiro para participar de um evento ligado à sustentabilidade e acabou prolongando sua estadia no país por cerca de um mês.

Desde então, o artista retornou ao Brasil diversas vezes, inclusive para o Réveillon. Em todas essas ocasiões, foi visto ao lado de Bruna. A atriz também chegou a passar alguns dias na residência do cantor nos Estados Unidos. Agora, foi a vez dela apresentar ao músico a energia do Carnaval baiano. Veja cinco momentos de destaque da folia do casal:

Shawn ajuda Bruna a pular grade

Em um dos momentos no final do circuito, o cantor auxiliou a atriz a passar pela grade de segurança que separava áreas do percurso. A cena, marcada por cuidado e proximidade, rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Shawn Mendes pulando a grade primeiro e depois carregando a Bruna Marquezine nos braços porque ela estava de vestido.

Beijos e carinho

Durante o percurso, os dois foram vistos trocando abraços e carinhos em vários momentos, sem se preocupar com a presença do público e de muitas câmeras. O clima romântico chamou atenção de foliões e fãs que acompanhavam a festa.

Dança e beijo no meio da multidão

Sem se isolar, o casal também aproveitou a festa no meio da pipoca, dançando e se beijando junto aos foliões. O clima era de descontração total, com os dois curtindo a energia do povo.

Picolé dividido

Bruna toda feliz dançando e dividindo o picolé com o Shawn



Em meio ao calor da folia, Bruna e Shawn ainda compartilharam um picolé em cima do trio. O momento simples e descontraído reforçou o clima de intimidade entre os dois.

Água gelada

Além de curtir a festa, os dois também ajudaram a distribuir água gelada para pessoas próximas, amenizando o calor do circuito. A atitude foi vista como um gesto simpático com quem acompanhava o desfile.