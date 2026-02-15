PARADO

Cordeiro é preso com pistola em portal de acesso ao Circuito Barra-Ondina

Arma foi encontrada na mochila do cordeiro, que já tem passagens policiais

Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 11:30

Arma está entre itens apreendidos Crédito: Divulgação

Policiais militares da Polícia Militar da Bahia localizaram uma pistola durante uma revista realizada no portal de acesso ao circuito Dodô do Morro do Gato, no bairro de Ondina, em Salvador, na noite de sábado (14).

A arma estava dentro da mochila de um cordeiro que, segundo a corporação, possui passagens pela polícia. Ele foi conduzido e apresentado na Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

A ação foi realizada por equipes da Academia de Polícia Militar, responsáveis pelo patrulhamento e pelas abordagens em áreas de acesso aos circuitos da festa.

Balanço dos primeiros dias

Além da arma apreendida, a PM informou que, somente nas últimas 24 horas, foram retirados de circulação 1.350 objetos proibidos nos 53 portais de controle espalhados pelos circuitos carnavalescos. Entre os itens recolhidos estão algemas, espelhos, tesouras, facas, palitos de churrasco, frascos de perfume, cigarros eletrônicos e até um cachimbo para uso de crack.

Com isso, o número total de materiais retidos nos três primeiros dias de Carnaval chegou a 3.350 unidades, segundo o balanço oficial.

De acordo com o comandante de Operações Policiais Militares, coronel Sérgio Simões, os portais têm papel fundamental na proteção dos foliões.