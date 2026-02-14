CARNAVAL 2026

Aparência de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel vira alvo de críticas

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine foram alvo de críticas após posarem para fotos no Carnaval de Salvador

MetrópoIes

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:22

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnews

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine foram alvo de críticas após posarem para fotos no Camarote 2222, de Gilberto Gil, em Salvador. Internautas indicaram que as amigas estão “muito magras”, gerando debate nas redes.

No X, antigo Twitter, internautas compartilharam fotos antigas das famosas, afirmando que as duas teriam perdido muito peso. “Disputando vaga para ver quem emagrece mais”, alegou um internauta.