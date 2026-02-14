Acesse sua conta
Aparência de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel vira alvo de críticas

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine foram alvo de críticas após posarem para fotos no Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 21:22

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel
Bruna Marquezine e Sasha Meneghel Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnews

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine foram alvo de críticas após posarem para fotos no Camarote 2222, de Gilberto Gil, em Salvador. Internautas indicaram que as amigas estão “muito magras”, gerando debate nas redes.

No X, antigo Twitter, internautas compartilharam fotos antigas das famosas, afirmando que as duas teriam perdido muito peso. “Disputando vaga para ver quem emagrece mais”, alegou um internauta.

Famosos no Expresso 2222

Bruna Marquezine e Sasha por Tomzé Fonseca/ Agnews
Bruna Marquezine e Sasha foram recepcionadas por Gil e Flora por Fotos Tomzé Fonseca/ Agnews
Regina Casé, Estevão Ciavatta e Benedita Casé Zerbini por Tomzé Fonseca/ Agnews
Alice Wegmann por Tomzé Fonseca/ Agnews
Marina Morena por Tomzé Fonseca/ Agnews
Marcelo Serrado por Tomzé Fonseca/ Agnews
Alice Carvalho por Tomzé Fonseca/ Agnews
Bento Gil por Tomzé Fonseca/ Agnews
Tia Má e Gominho por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Luedji Luna celebra Preta Gil no camarote da família por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
Camarote Expresso 2222 celebra a cantora Preta Gil por Ana Beatriz Sousa/CORREIO
1 de 11
Bruna Marquezine e Sasha por Tomzé Fonseca/ Agnews

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

