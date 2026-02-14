VÍDEO: Apaixonados, Bruna Marquezine e Shawn Mendes protagonizam cena digna de filme em cima do trio de Ivete Sangalo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 19:48
Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram flagrados aos beijos durante o Carnaval de Salvador, neste sábado (14). O casal curte a folia na capital baiana e chamou atenção de foliões e convidados ao trocar carinhos em meio à festa.
Famosos no trio de Ivete Sangalo
Mais cedo, os dois estiveram no Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo. A artista compartilhou nas redes sociais um registro ao lado do casal e escreveu: “Olha quem chegou para curtir o Carnaval da Veveta”.
Na sexta-feira (13), Bruna também marcou presença no Camarote Expresso 2222, onde esteve acompanhada de Sasha Meneghel e do cantor João Lucas.
Shawn desembarcou no Brasil nos últimos dias ao lado da atriz. Os dois chegaram à Bahia na quinta-feira (12) para aproveitar a programação do Carnaval 2026 em Salvador.
